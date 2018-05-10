陳偉殷挨3轟吞敗 球路偏高受好球帶影響

（中央社記者黃巧雯台北10日綜合報導）美國職棒邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷今天先發對戰芝加哥小熊隊，僅投3局挨3轟，狂失9分吞敗，他表示，今天球路都偏高，且與情緒受到主審好球帶影響有關。



陳偉殷本季第3場先發出戰小熊隊，首局就被小熊隊布萊恩（Kris Bryant）揮出陽春全壘打，成為布萊恩的大聯盟生涯第100轟的苦主，連續2場先發首局都被敲全壘打。



儘管第2局讓小熊隊三上三下，但陳偉殷第3局再度遇到危機，單局被掃出6支安打，包括2轟，送出2次保送，讓小熊隊狂攻11人次，一口氣掉8分。



陳偉殷此役僅投3局，用68球僅39球好球，好球率僅57%，被敲出7支安打，包括3發全壘打，2次保送、1次三振，失9分全是自責分，也是大聯盟生涯最多，馬林魚終場以4比13輸球，陳偉殷吞下本季第2敗。



前2場先發都挨轟，今天又遭到小熊隊3轟狙擊，陳偉殷坦言，有受到主審好球帶影響，無法控制自己情緒，但他也隨即自我檢討，應該盡量控制自己情緒，而不是為了場上任何事情而生氣。



陳偉殷也觀察到，小熊隊打線攻擊很積極，加上球場比較小，「投起來有時候就會特別小心，有時候就會變得沒有辦法搶到好球」。



陳偉殷賽後也與捕手討論投球內容，他提到，今天無論是變化球或直球等球路都有偏高情況，加上投球節奏被拉走，他認為可能是比較大問題，接下來還需努力建立自己的優勢。（編輯：張芷瑄）1070510