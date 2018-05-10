洋基8連勝 擠下紅襪獨占美聯東區龍頭

美國職棒MLB紐約洋基9日靠著賈吉（右）的好表現，以9比6擊敗紅襪隊，登上美聯東區龍頭寶座。（圖取自紐約洋基Instagram網頁www.instagram.com/yankees/）

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國職棒MLB戰績最佳的紐約洋基與波士頓紅襪隊今天交鋒，雙方打得難分難解，洋基靠著「法官」賈吉扮演英雄，以9比6獲勝，近18戰取得17勝，登上美聯東區龍頭寶座。



今天賽前，洋基與紅襪以領先全大聯盟的25勝10敗，並列美國聯盟東區第一。兩隊系列賽第2場比賽，晚間在擠進滿場觀眾的洋基球場開打，贏球的隊伍將獨占美聯東區霸主席位，雙方志在必得。



洋基延續昨晚奪勝氣勢，1局下靠著連續安打，先馳得點。紅襪2局上發動反攻，莫蘭（Mitch Moreland）從洋基先發投手田中將大手中敲出兩分砲，助紅襪超前比分。



洋基3局下攻勢再起，近況加溫的史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出右外野方向深遠二壘安打，送回2分，隨後靠著隊友的高飛犧牲打跑回本壘，洋基取得4比2領先。





Stanton's Two Homers Seems like once is never enough for Giancarlo. 由 New York Yankees 發佈於 2018年5月8日

5局上，紅襪班奈坦迪（Andrew Benintendi）擊出陽春砲，將比數追成3比4。洋基下半局憑藉安打、四壞和觸身球保送攻占滿壘，桑傑士（Gary Sanchez）擊出高飛犧牲打，再下一城。紅襪6局上追回一分後，拉米雷斯（Hanley Ramirez）7局上轟出逆轉兩分砲，紅襪以6比5超前。8局下戰局再度逆轉，洋基攻占一、三壘後，紅襪派出終結者金布羅（Craig Kimbrel）處理危機，洋基開路先鋒賈德納（Brett Gardner）在滿球數情況下，敲出中左外野方向深遠三壘安打，送回壘上兩名跑者，洋基再度超前比數。賈吉（Aaron Judge）隨後在紅襪傷口上灑鹽，轟出中外野方向兩分砲，洋基以9比6領先。





洋基終結者柴普曼（Aroldis Chapman）9局上登場關門，飆出3次三振，以無失分表現守住勝利。



賈吉此役攻守俱佳，不僅單場擊出3支安打、打回3分，5局上還以美技撲接，沒收馬蒂內茲（J.D. Martinez）可能形成長打的中右外野方向飛球。



兩隊先發投手都投不滿6局。開季未嚐敗績的紅襪先發波塞羅（Rick Porcello），主投5.1局失5分，是本季失分最多的比賽；田中將大也投得跌跌撞撞，主投5.1局失4分，被敲兩支全壘打。



紅襪本季打出百年隊史最佳開季戰績，但在洋基拉出一波8連勝後，將美聯東區第一寶座拱手讓給洋基。兩隊明天將進行系列賽最後一戰，紅襪若取勝，將與洋基並列美聯東區第一；若落敗，落後洋基的勝差將擴大到2場。（編輯：陳俊碩）1070510