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NBA塞爾蒂克擋76人反撲 與騎士東區爭霸

發稿時間：2018/05/10 11:53

最新更新：2018/05/10 11:53

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（中央社記者李晉緯台北10日電）NBA塞爾蒂克隊今天擋住76人隊的反撲，在終場以114比112獲勝，並以4勝1負挺進東區冠軍賽，接下來將與騎士隊爭奪東區冠軍及總冠軍賽門票。

美國職籃（NBA）季後賽次輪，波士頓塞爾蒂克隊於今天賽前，在與費城76人隊的系列賽取得3勝1負「聽牌」優勢。

今天主場作戰的塞爾蒂克，首節僅以25比24領先76人隊1分，次節兩隊持續僵持，塞爾蒂克在53比52領先時，包括羅齊爾（Terry Rozier）中場前0.3秒飆進的3分球在內，在末段拉出一波8比0攻勢，在上半場以61比52，取得9分領先。

兩隊易籃再戰，塞爾蒂克曾將領先拉開到兩位數，但76人在防守端加壓，迫使塞爾蒂克命中率下滑、失誤增加，恩比德（Joel Embiid）也適時在禁區發威，助76人將落後差距縮小到個位數，前3節打完，塞爾蒂克僅以83比82領先76人1分。

末節剩下9分多鐘，科溫頓（Robert Covington）砍進3分球，76人將比分超前，兩隊一陣拉鋸後以94比94打平，塞爾蒂克一波6比0攻勢要回領先，76人則在比賽剩下近3分鐘時，打出11比2攻勢再次站上領先，塞爾蒂克靠塔特姆（Jayson Tatum）在終場前22.5秒的關鍵上籃，才重新取得2分領先。

終場前10.8秒，76人採犯規戰術，羅齊爾兩罰俱中，76人的瑞迪克（J.J. Redick）砍進3分球先將落後追到1分差，再用犯規戰術，史瑪特（Marcus Smart）兩罰中1，讓塞爾蒂克最終114比112擊敗76人，以4勝1敗晉級，接下來將在東區冠軍賽對上克里夫蘭騎士隊。

塞爾蒂克今天得分多點開花，有6人得分突破兩位數，其中以攻下25分的塔特姆、拿下24分的布朗（Jaylen Brown）表現最佳；76人的恩比德今天有27分、12籃板演出，沙瑞奇（Dario Saric）也有27分、10籃板表現，西蒙斯（Ben Simmons）則貢獻18分、8籃板。（編輯：方沛清）1070510

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