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首戰PGA球員錦標賽 潘政琮盼打進前30名

發稿時間：2018/05/10 17:22

最新更新：2018/05/10 17:22

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（中央社記者李晉緯台北10日綜合報導）台灣高球好手潘政琮將參加美巡賽的球員錦標賽（THE PLAYERS Championship），賽前他接受官方訪問，特別提到比賽球場的難度不小，但他仍以打進前30名為目標。

美巡賽官方的報導中提到，今年參加17場比賽，有7場遭到淘汰，這對潘政琮來說是重大打擊，但這將使他更為堅強，並朝他成為美國職業高爾夫巡迴賽（PGA TOUR）冠軍的夢想邁進，26歲的他本週將首度參加球員錦標賽，他知道他能在此賽與世界頂尖好手，一起挑戰這座艱難的球場，並從中得到不少收穫。

對於這次的球員錦標賽，潘政琮表示，這座球場是個大挑戰，每一桿都是嚴苛考驗，許多選手都認為「這根本是第5大賽」，可見這場比賽有多難打，但他的目標還是一樣，就是在最終排進前30名，他說：「顯然我必須打得非常好，也必須要有好的氣勢，以取得好的結果。」

潘政琮本季有4場比賽打進前25名，並兩度有爭冠機會，可惜都在末輪表現不佳，與生涯首座冠軍擦肩而過，對此潘政琮表示，這次他將拿出最佳表現，試著拿下冠軍，「今年有幾輪我打得很好」，但就是會發生失誤讓他無法繼續向前，更別說要搶進前10名了，「所以我需要綜觀所有情況，並找出更好的策略。」

畢業於華盛頓大學的潘政琮曾是業餘世界球王，正在美巡賽尋求勝利的他，即便有幾次讓人失望的結局，但那正如吞下苦口的良藥，讓他變得更為強大。

潘政琮表示，身為球員他總是積極進取，也勇於爭取勝利，「我們總是不斷挑戰自己的極限」，但有時候在一些難度較高的洞吞柏忌、有時候打平標準桿，其實也不是太壞的狀況。（編輯：李錫璋）1070510

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