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林靖凱投打發威 桃園市獲小馬青棒代表權

發稿時間：2018/05/10 18:38

最新更新：2018/05/10 18:38

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（中央社記者黃巧雯台北10日綜合報導）王貞治盃全國青棒賽冠軍賽桃園市先發投手林靖凱今天出戰高雄市隊投打俱佳，投5局僅失1分（非自責分），還轟3分砲，助桃園市3比1獲勝，搶下小馬青棒代表權。

王貞治盃全國青棒錦標賽為2018年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）國內選拔賽，由冠軍隊伍取得小馬青棒中華代表權，今天冠軍戰由桃園市與高雄市正面對決。

林靖凱今天前2局都讓高雄市打者上壘，但防守上兩度策動雙殺，為自己化解危機，5局上因被揮出三壘安打以及隊友傳球失誤、掉1分後，6局上再度遇到亂流，無人出局，被連續敲出2支安打後退場休息，江國謙後援2局無失分，守住領先優勢。

林靖凱此役投5局用84球，失1分（非自責分），被敲出6支安打，送出4次三振，2次四壞保送、1次觸身球保送，除了擔任先發投手外，還身兼第3棒，3局下從高雄市隊第2任投手林逸達手中轟出左外野方向3分全壘打，展現投打二刀流的功夫，終場桃園市就以3比1贏球，取得小馬青棒中華代表權。

另一場季軍戰由新北市對決嘉義縣，前6局嘉義縣一度以9比7領先，但新北市7局上展開大反攻，一口氣攻下7分，終場新北市就以14比9逆轉勝，抱回季軍。（編輯：黃于）1070510

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