綜合格鬥協會策略聯盟 日本好手7月來台參賽

（中央社記者李晉緯台北10日電）中華民國綜合格鬥協會與武界體育公司今天宣布與日本知名綜合格鬥職業賽事與經紀活動公司PANCRASE策略聯盟，並邀請日本格鬥選手7月來台參加RFC猛龍過江職業綜合格鬥爭霸賽。



中華民國綜合格鬥協會與武界體育公司繼2月與韓國最大綜合格鬥聯盟TFC（Top Fighting Championship）合作後，再與1993年創立的PANCRASE合作，並邀請PANCRASE旗下的3名日本選手、1名關島選手來台參加7月7日、8日進行的RFC猛龍過江職業綜合格鬥爭霸賽。



PANCRASE公司CEO酒井正和表示，「很高興這次有機會與中華民國綜合格鬥協會合作，希望能與台灣共同推廣正統的格鬥精神，讓格鬥環境發展更加蓬勃，並早日成為奧運項目之一」。



中華民國綜合格鬥協會理事長王尊侃提到，綜合格鬥界正努力讓這項運動前進奧運，目前鎖定要在2028年的洛杉磯奧運讓綜合格鬥進到奧運殿堂。



針對與國際各大綜合格鬥聯盟合作，並積極舉辦職業賽事的努力，王尊侃表示，協會是希望打造一個屬於台灣的品牌及職業舞台，讓台灣選手能在更好的環境實現自己的夢想，也提升台灣綜合格鬥水準並與國際接軌。（編輯：張銘坤）1070510