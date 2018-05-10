/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬來西亞 中華電信 民視 伊朗
> rss

統一獅狂掃16安本季新高 對戰富邦9連勝

發稿時間：2018/05/10 22:41

最新更新：2018/05/10 22:41

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北10日綜合報導）中華職棒統一獅今天對戰富邦悍將全場敲出16支安打，創獅隊本季新高，靠著5名投手聯手封鎖富邦打線，終場以10比1大勝，也取得對戰富邦9連勝。

富邦悍將洋投伍鐸今天狀況不佳，首局就被敲4支安打、掉2分，2局下又在滿壘情況下，再被蘇智傑、郭阜林以及鄧志偉揮出安打，一口氣失4分，統一獅隊前2局就取得6比0領先。

伍鐸此役僅投5局，被敲出11支安打，送出1次保送和3次三振，失6分全是自責分，失分為本季最多，富邦范玉禹、林晨樺接力合計中繼2局，讓獅隊打者6上6下，並吞下4次三振。

富邦第8局再派羅嘉仁登板後援，1出局後，被獅隊連續3支安打，攻占滿壘，再被唐肇廷敲安、掉1分，富邦換上林煜清救火，又被潘彥廷掃出清壘的三壘安打，獅隊單局合計再添4分。

統一獅洋投馬丁尼茲先發投5局，被敲5安，僅在4局上讓富邦悍將靠著陳凱倫保送、林哲瑄安打，追回1分，獅隊第6局起啟動牛棚，陳育軒、傅于剛、黃竣彥及賴泊凱各投1局無失分，靠著打線擊出16支安打，創獅隊本季新高，終場就以10比1贏球，搶下對戰9連勝。

開路先鋒陳傑憲單場5打數4安打，平個人生涯最佳成績，賽前已連續3場比賽開轟的郭阜林，儘管今天未揮出全壘打，但單場5打數2安打，進帳3分打點，且在三壘防區也有不少守備美技，賽後獲選為單場MVP。

儘管郭阜林今天感冒，但仍抱病上陣，他表示，今天還是跟以往一樣，設法讓自己專注，「尤其在守備的時候，花了200倍的專注力去守每一顆球」。

郭阜林上週比賽因個人守備失誤，造成球隊輸球，也讓他相當懊惱。談到如何調適心情，郭阜林表示，畢竟球季還很長，盡量去看以前接球成功影片，鼓勵自己正面看待、盡量忘記不好事情。（編輯：劉政權）1070510

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP