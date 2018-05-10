統一獅狂掃16安本季新高 對戰富邦9連勝

（中央社記者黃巧雯台北10日綜合報導）中華職棒統一獅今天對戰富邦悍將全場敲出16支安打，創獅隊本季新高，靠著5名投手聯手封鎖富邦打線，終場以10比1大勝，也取得對戰富邦9連勝。



富邦悍將洋投伍鐸今天狀況不佳，首局就被敲4支安打、掉2分，2局下又在滿壘情況下，再被蘇智傑、郭阜林以及鄧志偉揮出安打，一口氣失4分，統一獅隊前2局就取得6比0領先。



伍鐸此役僅投5局，被敲出11支安打，送出1次保送和3次三振，失6分全是自責分，失分為本季最多，富邦范玉禹、林晨樺接力合計中繼2局，讓獅隊打者6上6下，並吞下4次三振。



富邦第8局再派羅嘉仁登板後援，1出局後，被獅隊連續3支安打，攻占滿壘，再被唐肇廷敲安、掉1分，富邦換上林煜清救火，又被潘彥廷掃出清壘的三壘安打，獅隊單局合計再添4分。



統一獅洋投馬丁尼茲先發投5局，被敲5安，僅在4局上讓富邦悍將靠著陳凱倫保送、林哲瑄安打，追回1分，獅隊第6局起啟動牛棚，陳育軒、傅于剛、黃竣彥及賴泊凱各投1局無失分，靠著打線擊出16支安打，創獅隊本季新高，終場就以10比1贏球，搶下對戰9連勝。



開路先鋒陳傑憲單場5打數4安打，平個人生涯最佳成績，賽前已連續3場比賽開轟的郭阜林，儘管今天未揮出全壘打，但單場5打數2安打，進帳3分打點，且在三壘防區也有不少守備美技，賽後獲選為單場MVP。



儘管郭阜林今天感冒，但仍抱病上陣，他表示，今天還是跟以往一樣，設法讓自己專注，「尤其在守備的時候，花了200倍的專注力去守每一顆球」。



郭阜林上週比賽因個人守備失誤，造成球隊輸球，也讓他相當懊惱。談到如何調適心情，郭阜林表示，畢竟球季還很長，盡量去看以前接球成功影片，鼓勵自己正面看待、盡量忘記不好事情。（編輯：劉政權）1070510