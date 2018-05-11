馬德里網賽 詹詠然3盤苦戰女雙8強惜敗

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣網球雙打名將詹詠然，今和美國的瑪蒂克-桑茲聯拍，在馬德里網球賽女雙8強，歷經3盤苦戰，以1比2不敵大會頭號種子的捷克組合，無緣4強。



馬德里公開賽是網壇男女共站的大賽之一，女子組總獎金高達668萬5828美元（約新台幣2億元），詹詠然去年和「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）聯手稱后，不過辛吉絲去年底宣布退休後，詹詠然本季重覓新搭檔，此站則和美國女將瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）聯手，兩人名列大會第5種子。



詹詠然和瑪蒂克-桑茲的「詹茲配」，8強賽對手是大會頭號種子赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）與史翠可娃（Barbora Strycova）的捷克組合，其中詹詠然年初曾和赫拉瓦科娃聯手搭配打過5站，兩人算是舊識。



今天首盤前7局，「詹茲配」就被對手3度破發，一路苦追，就算兩人也回破對手2次發球局，將比數追成4比5，無奈第10局兩人化解對手2次局點，也逼出破發機會，卻沒能掌握機會，最終以4比6先丟掉第1盤。



「詹茲配」次盤強力振作，前5局演出2次破發，加上發球局也順利保住，早早拉出5比0領先優勢，最終以6比1輕鬆拿下，也將戰局逼進決勝盤。



決勝盤超級搶10，「詹茲配」和對手開局戰成2比2後突遭亂流，接下來的7分只拿下1分，比分陷3比8落後，兩人就算奮力猛追，最後仍以6比10痛失晉級門票。（編輯：李亨山）1070511