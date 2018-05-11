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紅襪重砲連袂開轟 洋基8連勝止步

發稿時間：2018/05/11 11:37

最新更新：2018/05/11 11:37

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪隊今天靠強棒拉米雷斯和馬蒂內茲開轟，以5比4險勝紐約洋基隊。洋基終止8連勝，系列賽紅襪扳回一城，兩隊再度並列美國聯盟東區第一。

今天賽前，洋基是大聯盟近況最火熱的球隊，近18戰拿下17勝，昨晚擊敗紅襪後，登上美聯東區龍頭，氣勢正旺。紅襪戰績被洋基超車後，極力避免遭橫掃，帶著3連敗離開紐約。

基襪系列賽最後一戰晚間在洋基球場開打，前洋基球星羅德里格斯（Alex Rodriguez）與明星女友珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）被鏡頭捕捉到在貴賓包廂看球，成為全場焦點，也可見兩隊交手有多受矚目。

這場比賽紅襪先聲奪人，1局上，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）一上場就擊出二壘安打，進占三壘後，靠內野滾地球跑回本壘，紅襪先馳得點。

3局上，紅襪攻勢再起，貝茲、班奈坦迪（Andrew Benintendi）連續安打，攻占二、三壘，接著靠拉米雷斯（Hanley Ramirez）適時安打和野手選擇，先後跑回本壘，紅襪取得3比0領先。

5局上，拉米雷斯從洋基先發左投沙巴西亞（CC Sabathia）手中敲出左外野方向陽春砲，這是他本季第5發全壘打。

比賽隨後因雨暫停近一小時，恢復比賽後，兩隊先發投手相繼退場，後援投手輪番上陣。

戰況在7局下風雲變色，洋基開路先鋒賈德納（Brett Gardner）滿壘時獲四壞保送，擠回一分，賈吉（Aaron Judge）接著擊出穿越三游防線的安打，再下一城。洋基隨後靠野手選擇和對方暴投，再得兩分，扳平比數。

8局上，紅襪強棒馬蒂內茲（J.D. Martinez）擊出本季第9轟，這支正好飛越右外野全壘打牆的陽春砲，助紅襪超前比數。

紅襪後援投手之後守住城池，未再掉分，終場以5比4獲勝，系列賽扳回一城。

紅襪左投羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）投出本季代表作，先發5局未丟分，送出8次三振，僅被敲一支安打，成功封鎖洋基打線，勝投雖被後援投手搞砸，仍是紅襪止敗功臣。（編輯：王同禹）1070511

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