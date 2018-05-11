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柯利森NBA退休 杜蘭特：他對我意義重大

發稿時間：2018/05/11 12:14

最新更新：2018/05/11 12:14

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）球員生涯15年都效力奧克拉荷馬市雷霆隊，以及雷霆前身西雅圖超音隊的美國職籃NBA球員柯利森（Nick Collison），決定高掛球鞋退休。勇士球星杜蘭特直言柯利森對他意義重大。

柯利森在今天一個ESPN專欄訪問裡說：「我已和一些難以置信的球員、未來名人堂球星打過球，還有職涯全部效力分屬2個城市同一隊伍的難得經驗。我從愛阿華州各小鎮冷冰冰的健身房裡起家，以在全世界最佳聯盟15年來打超過1000場比賽告終。」

現年37歲的柯利森是西雅圖超音隊2003年第12輪選入的球員，並於2008年隨球隊轉賣至奧克拉荷馬市，他也是最後一位打過超音隊的雷霆隊球員。雷霆一哥衛斯布魯克（Russell Westbrook）2008年被超音隊以第4順位選入，但從未在西雅圖超音隊打過球。

當年與柯利森同梯參與選秀的球員，有包括詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）及安東尼（Carmelo Anthony）等球星。柯利森NBA生涯出賽910場，有69次雙十演出，平均5.9得分、5.2籃板。

隨柯利森退休，NBA裡打過西雅圖超音隊的現役球員只剩杜蘭特（Kevin Durant）與葛林（Jeff Green）。

現在金州勇士隊的杜蘭特說：「尼克（柯利森的名字）對我意義重大，當我還是初進聯盟的年輕球員時，他是個能讓我倚靠的人。他教我許多關於籃球的事務與生活..他是我生命裡的兄弟，我很高興NBA生涯能遇到他這樣的人。」（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070511

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