MLB大谷翔平本季第5轟 天使7比4贏雙城

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊今晚靠金斯勒（Ian Kinsler）、厄普頓（Justin Upton）及大谷翔平3人開轟，終場7比4擊敗來訪的明尼蘇達雙城隊，也終止雙城的5連勝。



路透社報導，本季才從底特律老虎隊交易至天使的金斯勒先前表現不佳，今天賽前31打數僅3支安打，但他今晚火力全開，4打數3安打，打擊率從賽前1成91升至2成14。



日籍二刀流好手大谷翔平表現依舊火熱，全壘打與二壘安打各一，本季打擊率升至3成54，而且本季16場以打者身分先發出場比賽裡，有14場敲安，表現穩定。



天使隊中繼投手阿爾瓦雷茲（Jose Alvarez）拿到勝投，本季2勝0敗；雙城先發投手貝里奧斯（Jose Berrios）吞敗，本季3勝4敗；強生（Jim Johnson）第9局後援1局無失分，拿下本季第1個救援點。



帶著4比0領先的天使在6局上遇到亂流，雙城隊杜傑爾（Brian Dozier）轟出左外野三分砲，打下天使先發投手李查茲（Garrett Richards），接著喀卜勒（Max Kepler）再從天使中繼投手阿爾瓦雷茲手上敲出追平陽春彈。



不過天使隊6局下再添2分要回領先，也打退雙城先發貝里奧斯，大谷7局下轟出本季第5轟，天使就以7比4領先至終場。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070511