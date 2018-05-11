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大谷翔平再發威 打擊跑壘逼近高標

發稿時間：2018/05/11 15:59

最新更新：2018/05/11 15:59

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯10日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊今天出戰明尼蘇達雙城隊，天使日籍球星大谷翔平再現打擊力道，擊出全壘打和二壘安打，擊球飛出速度和跑壘衝刺速度逼近大聯盟高標。

大谷翔平在賽事中擔任先發指定打擊第5棒，3局下擊出一分打點的2壘安打。

大聯盟官網數據顯示，這支安打的「擊球飛出速度」（Exit Velocity）達111.4哩（約179公里）。跑壘衝刺速度（Sprint Speed）每秒28.9英尺（約9公尺），從本壘跑上2壘只要8.07秒。

7局下擊出的全壘打是大谷本季的第5支，大聯盟官網報導，這支全壘打的擊球飛出速度也破百，達時速108.7哩，球飛行了414英尺（約126公尺）。

根據大聯盟的統計，去年球季，擊球飛出速度達113英里的球，比例只有0.24%，打席（Plate Appearance）數達20次的658名打者中，只有75人的擊球飛出速度達到113英里，占比僅11%。

大谷翔平替球隊建功的兩次打擊，擊球飛出速度都破百，再度證明他的身手是真材實料。

此外，大谷跑壘速度每秒達29.8英尺，仍維持一貫水準，高於大聯盟平均值每秒27英尺，目前打擊率是3成54。天使以7比4擊敗雙城。（編輯：廖漢原）1070511

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