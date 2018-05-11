世界盃男籃資格賽 籃協勸進林志傑復出

（中央社記者龍柏安台北11日電）2019年世界盃男籃亞太區資格賽首輪第3階段，將於6月29日在台北和平籃球館登場，中華籃協秘書長李一中坦言，協會仍持續和林志傑溝通中，希望他能再次為中華隊效力。



「野獸」林志傑是台灣籃壇指標性球員，2015年他宣布從國家隊退休後，近幾年國際賽台灣球迷再沒機會看到他的表現和身手。35歲的他今年率CBA母隊浙江廣廈闖進總冠軍賽、創造隊史新猷，場上表現依舊不打折，也讓籃協有意勸說他再披中華隊戰袍。



李一中坦言，林志傑是中華隊的精神領袖，如果願意復出，對整體士氣將有大幅提升；此外協會新任理事長謝典霖上台後，也特別前往中國觀看CBA總決賽，賽後也宴請林志傑，希望透過行動力讓「野獸」感受到誠意。



與林志傑親近的友人表示：「志傑擔心他退出國家隊已有一段時間，年輕世代的球員也慢慢接棒，如果他再復出，會壓縮到年輕球員出賽空間。」言談中並未完全否決林志傑復出的可能性。



中華隊總教練周俊三也坦言，教練團至今從未放棄探詢林志傑復出國家隊的可能性，不過他強調：「這些資深的球員已經替國家效力超過10年以上，我們必須要尊重他們的意願，不希望外界用大帽子去扣在他們頭上，逼迫他們一定要打。」



由於世界盃資格賽採取主客場制，若林志傑願意復出，最後階段的2場比賽都是在台灣主場出賽，周俊三也拿黎巴嫩老將法迪（Fadi El Khatib）為例：「法迪之前就已經退出國家隊，2016亞錦賽在黎巴嫩主辦，為在自家打出最好成績，他才再次復出，我們當然也會希望台灣這些資深球員，能夠為了捍衛主場做出相同的選擇。」（編輯：黃瑞弘）1070511