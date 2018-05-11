郭泓志下週可望回一軍 先從中繼出發

中華職棒富邦悍將投手郭泓志3月初動刀後，已在二軍出賽4場，表現不錯，至於何時有機會升上一軍，總教練葉君璋表示，若郭泓志身體健康，下週可望歸隊，將先從中繼出發。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯桃園11日電）中華職棒富邦悍將投手郭泓志3月初動刀後，已在二軍出賽4場，表現不錯，總教練葉君璋表示，郭泓志下週可望歸隊，將先從中繼出發。



郭泓志3月初因睪丸腫瘤進行手術，4月開始牛棚練投，目前為止已在二軍出賽4場，投4.2局僅失1分，被敲出3支安打，送出3次保送，8次三振，防禦率1.93。



至於郭泓志何時升上一軍，葉君璋透露，若郭泓志身體健康，下週可望歸隊，將先從中繼出發。



范玉禹5月4日升上一軍，因過去先發投到第3、4局時常有狀況，本季改以中繼、後援身份登板，目前出賽2場，投3局無失分，沒被敲出任何安打，葉君璋稱讚范玉禹表現很好，球速也比先發時快一點，畢竟不用投那麼多球。



富邦悍將近期牛棚狀況不穩，張耿豪開季扛起球隊終結者角色，但本季防禦率6.30偏高，日前又因傷下二軍，葉君璋分析，因張耿豪本季角色有變化，「有些選手可以適應地不錯，但有些選手需要時間」。



羅嘉仁2016年開季前接受肩膀手術、整季報銷，2017年9月重回投手丘，但今年後援狀況不穩，葉君璋表示，羅嘉仁還在找尋信心，有特別出功課，希望羅嘉仁按照目標執行，他相信過幾場就會看到羅嘉仁不一樣的地方。



富邦悍將近2場比賽合計僅得3分，10日對戰統一獅，每局都有上壘，但僅攻下1分，葉君璋提到比賽很難預測，但希望選手責任感要再重一點。（編輯：黃瑞弘）1070511