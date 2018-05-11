黃子鵬初登板享受壓力 盼再精簡用球數

（中央社記者黃巧雯桃園11日電）中華職棒Lamigo桃猿隊投手黃子鵬9日初登板，中繼2局無失分，由於球隊培養他成為先發投手，黃子鵬表示，一軍打者纏鬥性佳，希望未來能設法精簡用球數。



桃猿隊去年季中選秀第7輪選進黃子鵬，9日對戰中信兄弟第7局上場，生涯一軍初登板，儘管一上場就被中信兄弟王勝偉敲出安打，但隨後穩住，並三振偶像彭政閔，投2局無失分，被敲2支安打，送出1次三振。



回憶初登板心情，從場邊熱身開始，黃子鵬抱持著隨時可能登板的心情，並專注思考如何解決打者。



黃子鵬首度站上一軍投手丘，相較於緊張、有壓力，他反而是告訴自己「好好去享受比賽壓力、張力」。



黃子鵬也肯定自己，首度登板就勇於與打者對決，他提到在球數落後情況下，還是有辦法冷靜與打者對決，「不管有沒有打安打，但至少我有把節奏掌控好」。



儘管一開始就被王勝偉敲安，但他認為，反正早晚都會被敲安打，反而讓他鬆一口氣。



由於桃猿隊培養黃子鵬成為先發投手，但因近日沒有先發機會，黃子鵬未來有機會仍會先以中繼角色登板，經過初登板洗禮後，面對纏鬥性較佳的一軍打者，黃子鵬認為，未來該如何進一步精簡用球數，將是一大考驗。



繼熱身賽後，黃子鵬生涯一軍初登板再度遇到偶像彭政閔，他提到，熱身賽交手時已完成對決偶像的夢想，9日比賽再度對決，僅專注設法拿下出局數，沒有太多想法。（編輯：黃于）1070511