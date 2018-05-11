/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 鴻海 油價 莊嘉慧
> rss

黃子鵬初登板享受壓力 盼再精簡用球數

發稿時間：2018/05/11 19:53

最新更新：2018/05/11 19:53

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯桃園11日電）中華職棒Lamigo桃猿隊投手黃子鵬9日初登板，中繼2局無失分，由於球隊培養他成為先發投手，黃子鵬表示，一軍打者纏鬥性佳，希望未來能設法精簡用球數。

桃猿隊去年季中選秀第7輪選進黃子鵬，9日對戰中信兄弟第7局上場，生涯一軍初登板，儘管一上場就被中信兄弟王勝偉敲出安打，但隨後穩住，並三振偶像彭政閔，投2局無失分，被敲2支安打，送出1次三振。

回憶初登板心情，從場邊熱身開始，黃子鵬抱持著隨時可能登板的心情，並專注思考如何解決打者。

黃子鵬首度站上一軍投手丘，相較於緊張、有壓力，他反而是告訴自己「好好去享受比賽壓力、張力」。

黃子鵬也肯定自己，首度登板就勇於與打者對決，他提到在球數落後情況下，還是有辦法冷靜與打者對決，「不管有沒有打安打，但至少我有把節奏掌控好」。

儘管一開始就被王勝偉敲安，但他認為，反正早晚都會被敲安打，反而讓他鬆一口氣。

由於桃猿隊培養黃子鵬成為先發投手，但因近日沒有先發機會，黃子鵬未來有機會仍會先以中繼角色登板，經過初登板洗禮後，面對纏鬥性較佳的一軍打者，黃子鵬認為，未來該如何進一步精簡用球數，將是一大考驗。

繼熱身賽後，黃子鵬生涯一軍初登板再度遇到偶像彭政閔，他提到，熱身賽交手時已完成對決偶像的夢想，9日比賽再度對決，僅專注設法拿下出局數，沒有太多想法。（編輯：黃于）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP