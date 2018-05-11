球員錦標賽首輪 潘政琮推桿超讚並列13

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的球員錦標賽首回合，全場打下5鳥、1鷹，另吞3個柏忌，單回合以低於標準4桿的68桿，並列13名。



總獎金1100萬美元（約新台幣3億2947萬）的球員錦標賽，又被稱高爾夫球界的第5大賽，今年冠軍將可獨得198萬美元（約新台幣5930萬），首回合打完，包括美國好手辛浦森（Webb Simpson）在內，共有6人以低於標準6桿的66桿並列領先。



從後9洞出發的潘政琮在最後一洞帥氣獵鷹，也是他今天代表作，他第3桿直攻果嶺切球入洞，振臂狂吼；首次參賽的他在第1回合優異演出，也讓PGA官網特別撰文報導肯定。



「真的很多觀眾，天氣也很好，整個氛圍真的很像大滿貫賽。」潘政琮下場後的第1洞就靠著8呎推桿保Par，接下來兩洞都順利抓到小鳥，直呼推桿狀況真的很好。



潘政琮坦言，能繳出68桿讓他很滿意，尤其是有些困難的球位，都有把球即時救回來，所以當他站上果嶺時，「我的心態可以比較平穩，推桿的壓力沒有那麼大，所以才推進了好幾顆遠的。」



與領先者之間只有2桿差距，潘政琮強調，他的狀況不錯，但接下來還有54洞要打，「54洞可以發生很多事，我只需要執行我的賽前計畫、打出好球。」（編輯：黃瑞弘）1070511