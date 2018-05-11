蔣智賢單場3安又美技 富邦擊敗桃猿

（中央社記者黃巧雯桃園11日電）中華職棒富邦悍將今天對戰Lamigo桃猿，蔣智賢單場3安打，守備也有美技演出，終場就以10比6贏球。



富邦悍將今天作客桃園，推出洋投羅力對決Lamigo桃猿的本土投手王溢正，兩隊互有攻勢，前4局1比1平手，王溢正5局上遇亂流再掉2分。



睽違1個多月、重回一軍的桃猿郭嚴文，擔任先發二壘手，5局下敲出二壘安打，再靠著王柏融安打，跑回本壘得分，桃猿將比數追成2比3。



羅力7局下1出局後，被黃敬瑋敲安後退場，賴鴻誠登板後先保送陽耀勳，再讓郭嚴文擊成飛球，卻又保送王柏融，形成滿壘，隨後陳俊秀敲成三壘方向滾地球，蔣智賢展現美技守備，化解失分危機。



富邦悍將第8、9局趁著桃猿牛棚不穩以及失誤，一舉攻下7分，儘管桃猿9局下大反攻，一口氣追回4分，但無力翻盤，富邦終場就以10比6贏球。



談到羅力6.1局失2分，富邦悍將總教練葉君璋稱讚羅力投得不錯，儘管一開始球有被對方掌握到，但後來越來越穩。



蔣智賢此役4打數3安打1打點，還獲1保送，賽後獲選單場MVP，對於第7局守備美技，防止球隊失分再擴大，蔣智賢表示，當下是靠自然反應，「球來了，就想盡辦法攔下」，他透露今年春訓有特別加強守備基本訓練，而今年在場上守備，也比以往更專注。



葉君璋肯定，蔣智賢原本守備就不錯，且今年在守備上下了蠻多功夫，他相信蔣智賢有能力成為守備不錯的球員。（編輯：黃瑞弘）1070511