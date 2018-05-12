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潘政琮交70桿 球員錦標賽晉級

發稿時間：2018/05/12 11:51

最新更新：2018/05/12 11:51

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（中央社記者李晉緯台北12日電）台灣高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA TOUR）球員錦標賽次輪打出3鳥、1柏忌，低於標準桿2桿的70桿，並以兩輪合計低於標準桿6桿的138桿並列17名獲晉級。

總獎金1100萬美元（約新台幣3億2947萬）的球員錦標賽，因為賽道安排困難，被球員們稱為年度第5大賽，但潘政琮首輪5鳥、1鷹、3柏忌，低於標準桿4桿的68桿並列13名，僅落後領先者2桿，精彩的表現讓美巡賽官網特別撰文報導。

今天潘政琮在次輪的第3洞就先吞下柏忌，但接下來在第5洞、第7洞、第9洞抓下小鳥，雖然後9洞未再抓鳥賺進桿數，但也沒有吞下柏忌，在次輪交出低於標準桿2桿的70桿成績，並以兩輪合計低於標準桿6桿的138桿並列17名。

潘政琮在球員錦標賽首輪的好表現，讓他逐漸受到關注，今天他在標準桿4桿的第7洞，靠第2桿將小白球送上果嶺，離洞口不到一步距離，最後抓下小鳥的精彩一擊，表現就被美巡賽攝影捕捉下來。

賽後潘政琮表示，他對自己這兩天比賽的表現都算滿意，「我給自己90分」，他提到每天賽前他都有計畫，比賽開打後就照著計畫執行，這讓他在心情上能比較穩定，「希望接下來兩天也能打出好成績」。

首輪打完以低於標準桿6桿的66桿與其他幾人並列領先的美國好手辛浦森（Webb Simpson），今天大發神威，前9洞抓下3隻小鳥、獵下1隻老鷹，並自第11洞起連抓6隻小鳥，只在第17洞吞下雙柏忌，在次輪繳出低於標準桿9桿的63桿，並以兩輪合計低於標準桿15桿的129桿單獨位居領先位置。

同樣在美國打拚的台灣女將徐薇淩，趁著美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）本週休兵之際，也特別前往球場為潘政琮打氣，兩人還開心留下合影。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070512

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