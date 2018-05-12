戴資穎輕鬆獲勝 合庫朝18連霸邁進

（中央社記者李晉緯台南12日電）羽球世界球后戴資穎今天代表合庫在全國羽球團體錦標賽，以直落二擊敗土銀余芊慧，合庫最終以連下3點的成績擊敗土銀，拿下冠軍賽門票，也朝18連霸目標持續邁進。



全國團體羽球錦標賽是打5點、5戰3勝制的比賽，5點中有3點是單打、2點是雙打。



今天的比賽，合作金庫銀行A隊對上的是土地銀行，第1點白馭珀以21比16、21比8直落二擊敗鍾玉鳳，先為合庫拿下1點，緊接著戴資穎只花23分鐘，就以21比9、21比11輕鬆擊敗余芊慧。



第3點的雙打，許雅晴與吳玓蓉的組合，以19比21、21比16、21比8逆轉擊敗李佳馨與程琪雅的組合。合庫順利以直落3獲勝，拿下冠軍賽門票。



賽後戴資穎表示，合庫要拚18連霸，這場對土銀的4強賽一定要贏，所以她決定提前下場打，「可以幫球隊穩穩拿下1點，大家可能會比較安心」，雖然拚18連霸大家多少有壓力，但她沒有特別去想，只想趕快拿下比賽，幫球隊往目標邁進。



尋求女子甲組18連霸的合庫A隊陣中擁有白馭珀、江美慧、許雅晴、吳玓蓉等好手，但分組循環賽最後一戰以2比3不敵土銀，為搶下冠軍賽門票，今天提前壓上戴資穎這張王牌以求保險。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070512