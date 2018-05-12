胡智為投2局挨轟 林子偉敲2支二壘打

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）旅美光芒隊投手胡智為今天先發僅投2局失2分，被敲3支安打，包括1發陽春砲；林子偉回到紅襪隊3A後，終於找回打擊手感，今天揮出2支二壘安打。



胡智為4月30日升上大聯盟，1球未投，5日再度下放小聯盟3A，9日曾先發投1局被敲2安，失1分（非自責分），休息2天後，今天面對白襪隊3A，首局就被斯科爾（Matt Skole）轟出陽春砲，再被羅賓斯（Mason Robbins）揮出三壘安打失1分。



胡智為第2局狀況回穩，連飆2次三振後，再讓打者擊成滾地球出局，此役投2局用37球，失2分，被敲3安，包括1發全壘打，送出2次三振，終場光芒隊3A以12比2獲勝，胡智為無關勝敗。



林子偉因在大聯盟連續21個打數未敲安打，9日遭下放小聯盟3A，昨天回到3A後首場比賽5打數摃龜，今天在與國民隊3A比賽中，先發游擊手、擔任開路先鋒，一甩先前打擊低迷，首局就揮出二壘安打帶有2分打點，7局上再敲1支二壘安打。



林子偉今天6打數2支安打，都是長打的二壘安打，進帳2分打點，吞下2次三振，終場紅襪隊3A以12比2大勝國民隊3A。



效力於印地安人隊3A野手張育成今天對戰海盜隊3A，改任先發三壘手、打第6棒，4局上揮出安打帶有1分打點，單場5打數1安打1打點，連續2場有安打的表現，但吞下2次三振，打擊率略降至2成62，印地安人隊3A終場8比6獲勝。



印地安人隊高階1A捕手朱立人出戰紅襪隊高階1A，打擊猛打賞，3打數2安打，貢獻2分打點，還獲得2次保送，打擊率攀升至2成53，印地安人隊高階1A終場6比5險勝。（編輯：梁君棣）1070512