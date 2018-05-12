/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 鴻海 油價 莊嘉慧
> rss

塞爾狂飆15K做白工 藍鳥再見轟氣走紅襪

發稿時間：2018/05/12 13:36

最新更新：2018/05/12 13:36

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）美國職棒波士頓紅襪隊左投塞爾今天對戰多倫多藍鳥投9局狂飆15K，兩隊前9局戰成3比3平手，藍鳥隊12局下靠著梅里再見兩分砲，以5比3氣走紅襪，塞爾無關勝敗。

塞爾（Chris Sale）今天在與藍鳥隊比賽中，前2局和合計失2分後回穩，期間一度連續解決15名打者，包括第4、5局連續飆出6次三振，直到7局下2出局才被梅里（Luke Maile）轟出陽春砲，再掉1分。

塞爾此役投9局用116球，僅失3分，被敲出6支安打，含1發全壘打，飆出15次三振，追平個人生涯單場最多三振紀錄，同時還是紅襪隊第3位在沒有保送的情況下，單場投出15K的投手。

藍鳥隊先發投手桑傑士（Aaron Sanchez）投5局失3分退場，藍鳥隊第6局起啟動牛棚，未再讓紅襪隊有得分機會，兩隊前9局戰成3比3平手，比賽進入延長賽。

兩隊鏖戰到第12局，藍鳥隊葛蘭德森（Curtis Grandson）獲得保送上壘後，梅里從紅襪隊後援投手強森（Brian Johnson）手中揮出再見兩分砲，單場雙響砲，終場藍鳥隊5比3獲勝，塞爾無關勝敗。

梅里4打數3安打，包括第7局追平轟和第12局再見全壘打，包辦4分打點，成為藍鳥隊此役贏球的最大功臣。（編輯：梁君棣）1070512

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP