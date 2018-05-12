塞爾狂飆15K做白工 藍鳥再見轟氣走紅襪

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）美國職棒波士頓紅襪隊左投塞爾今天對戰多倫多藍鳥投9局狂飆15K，兩隊前9局戰成3比3平手，藍鳥隊12局下靠著梅里再見兩分砲，以5比3氣走紅襪，塞爾無關勝敗。



塞爾（Chris Sale）今天在與藍鳥隊比賽中，前2局和合計失2分後回穩，期間一度連續解決15名打者，包括第4、5局連續飆出6次三振，直到7局下2出局才被梅里（Luke Maile）轟出陽春砲，再掉1分。



塞爾此役投9局用116球，僅失3分，被敲出6支安打，含1發全壘打，飆出15次三振，追平個人生涯單場最多三振紀錄，同時還是紅襪隊第3位在沒有保送的情況下，單場投出15K的投手。



藍鳥隊先發投手桑傑士（Aaron Sanchez）投5局失3分退場，藍鳥隊第6局起啟動牛棚，未再讓紅襪隊有得分機會，兩隊前9局戰成3比3平手，比賽進入延長賽。



兩隊鏖戰到第12局，藍鳥隊葛蘭德森（Curtis Grandson）獲得保送上壘後，梅里從紅襪隊後援投手強森（Brian Johnson）手中揮出再見兩分砲，單場雙響砲，終場藍鳥隊5比3獲勝，塞爾無關勝敗。



梅里4打數3安打，包括第7局追平轟和第12局再見全壘打，包辦4分打點，成為藍鳥隊此役贏球的最大功臣。（編輯：梁君棣）1070512