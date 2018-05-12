桃猿馮健庭要求長打收效 本季首度升一軍

中華職棒Lamigo桃猿隊近期傷兵多，12日球隊再將內野手馮健庭拉上一軍。馮健庭說，守備位置由教練團安排，雖然今年二軍都是以游擊出賽，但每個位置都還是會去練。中央社記者謝靜雯攝 107年5月12日

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）Lamigo桃猿隊內野手馮健庭本季首度升上一軍，第2個中職完整球季，馮健庭特別要求提升長打，多嘗試新東西收到成效，今年二軍打擊率、長打率都有進步。



馮健庭前兩年在中職一軍出賽場次不多，去年整季一軍出賽8場，總計15打數敲出3支安打，今年目前為止二軍出賽表現不錯，總計17場出賽，48打數敲出18支安打，中職二軍生涯全壘打出爐，目前總計在二軍敲出2轟，打擊率3成75。



桃猿隊近期傷兵多，游擊手林承飛先前比賽背部拉傷，今天球隊將馮健庭拉上一軍，馮健庭過去游擊、一壘、二壘、三壘都有守備出賽紀錄，今年二軍出賽都以游擊守備為主；馮健庭表示，守備位置由教練團安排，雖然今年二軍都是以游擊出賽，但每個位置都還是會去練，「多個位置多個機會」。



馮健庭在2016年季中選秀被桃猿隊選入，今年為第2個中職完整球季，他表示，一直抱持多看多學的心態，去發現自己不足和缺乏的東西。之前打擊感覺跟不太上，今年多做新嘗試，「要求長打，改變揮棒速度」，收到成效、也反映在二軍的打擊成績上。



馮健庭今天本季首度升上一軍，他也提到，上到一軍就是做好自己該做的，「教練給我什麼安排，我就盡力去完成」。（編輯：吳佳穎/黃于）1070512