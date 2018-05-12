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女子高球日巡賽差3桿 盧曉晴暫居並列第3

發稿時間：2018/05/12 17:29

最新更新：2018/05/12 17:29

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（中央社記者李晉緯台北12日電）台灣高球女將盧曉晴今天在日巡的保險之窗女子賽次輪打出5鳥、2柏忌，低於標準桿3桿的69桿，兩輪合計低於標準桿5桿的139桿並列第3，成績只落後領先的鈴木愛3桿。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）總獎金1億2000萬日圓（約合新台幣3297萬元）的保險之窗女子賽，11日起在日本福岡縣進行3回合共54洞的賽事。

首輪蔡佩穎、姚宣榆以低於標準桿3桿的69桿並列第2，盧曉晴則以低於標準桿2桿的70桿排在並列第7。

今天的比賽，盧曉晴開賽連抓3隻小鳥，雖在第4洞吞下柏忌，但第5洞立刻抓下小鳥，第8洞她在吞下柏忌後，也很快在第10洞抓下小鳥，在次輪交出低於標準桿3桿的69桿成績，兩輪合計低於標準桿5桿的139桿並列第3，落後領先者3桿差距。

姚宣榆今天抓下4隻小鳥、吞下6個柏忌，蔡佩穎則是抓下1隻小鳥、吞下3個柏忌，兩人在次輪都打出高於標準桿2桿的74桿，並同以兩輪合計低於標準桿1桿的143桿並列17名。

首輪就以低於標準桿4桿的68桿位居領先的日本女將鈴木愛，今天抓下4隻小鳥、沒有吞下任何柏忌，再打出低於標準桿4桿的68桿，兩輪合計低於標準桿8桿的136桿成績讓她持續保持領先。（編輯：管中維）1070512

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