陳偉志開轟率台電晉級 春季聯賽與合庫爭冠

（中央社記者謝靜雯台北12日綜合報導）台灣電力棒球隊展現老牌社會強隊韌性，在全國成棒甲組春季聯賽越打越順手，今天4強賽陳偉志開轟，率隊以7比4擊敗富邦公牛晉級，連兩年春季聯賽都將與合作金庫爭冠。



台灣電力與合作金庫去年春季聯賽冠軍戰碰頭，合作金庫以4比2拿下冠軍，加上今年冠軍戰，近5年合庫與台電3度在春季聯賽冠軍戰交手，103年、106年都是合庫由拿下冠軍。台電上一次在春季聯賽拿下冠軍是104年，今年力拚復仇。



台電和合庫此次春季聯賽預賽都打得不太順，兩隊都透過資格賽晉級複賽，但複賽過後越打越好，合庫今天4強擊敗美孚巨人晉級，台電也擊敗富邦公牛搶下冠軍戰門票。



今天比賽前3局兩隊都沒能拿下分數，富邦公牛4局下半靠著接連安打攻下2分，台電5局開啟攻勢，靠著接連保送、安打、高飛犧牲打先攻下3分、超前比數，陳偉志代打3分砲，替球隊多添保險分，也帶起球隊氣勢。



富邦公牛隊6局靠著接連安打追回2分，台電7局再靠著陳瑞慕二壘打、失誤拿下第7分。台電先發投手王宗豪投5.1局被敲10支安打，失掉4分責失分，收下勝投。



台電明天將與合作金庫爭冠，富邦公牛隊則與美孚巨人隊爭季軍。（編輯：黃瑞弘）1070512