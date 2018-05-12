國小棒球聯賽硬式組8強出爐 桃園市占4席

（中央社記者謝靜雯桃園12日綜合報導）106學年度國小棒球聯賽（硬式組）8強出爐，台東縣新生國小隊長陳儲錫佑傷癒復出，單場雙響砲，率隊以6比5擊敗北市福林國小、晉級8強，明將與桃市大勇國小爭4強門票。



今天比賽福林開賽首局就有得分攻勢，新生2局靠著陳儲錫佑陽春砲扳平比數，福林4局再靠著陳喬竣清壘二壘安打，幫助球隊取得3比1領先，4局下半新生陳儲錫佑敲出個人單場第2轟，替球隊追回1分。



5局上半打完，新生以2比5落後，下半局把握機會搶分，靠著觸身球保送、接連安打、鄭家均場內全壘打，單局攻下4分，以6比5翻轉戰局、拿下勝利。



陳儲錫佑為新生國小棒球隊隊長，但去年10月比賽時右手骨折，經過約4、5個月的復健，此次比賽傷癒復出，有不錯的表現，扮演球隊搶勝關鍵。



陳儲錫佑表示，手傷期間，「每天復健很累，曾經因為不想復健偷跑回家，但是教練都會叫我明天一定要去復健」；陳儲錫佑身為隊長，8強賽單場雙響砲、帶起球隊氣勢，比賽一開始球隊處於落後時，他也適時鼓勵隊友，「一開始雖然隊友都沒有打安打，但我有跟大家說，不要想太多，打好就好」。



今天賽程結束後，國小聯賽（硬式組）8強出爐，桃園市就占了一半，包括仁善、中平、大勇、龜山都晉級，台中市力行、忠孝晉級，另外還有台東新生、南投新街。



明天的8強賽將由台中市力行與南投縣新街交手，桃市內戰由仁善對決中平，桃市大勇與台東縣新生碰頭，台中市忠孝對戰桃市龜山。（編輯：黃于）1070512