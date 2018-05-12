林承飛按部就班療傷 三振多不改攻擊型態

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職Lamigo桃猿隊近期戰績不佳，主力游擊手林承飛背部拉傷、再添傷兵，林承飛表示，「這也是必須要團結的時候」；林承飛本季三振數偏多，但他不因此改變，「依然全力揮擊」。



林承飛5日與富邦悍將隊比賽，守備撲接飛球拉傷背部，6日比賽雖依然排在先發的打序中，但只打了一個打席身體狀況不理想、提前退場，9日再度出賽3打數沒有安打表現，近兩場球隊比賽沒有排在先發打序中。



林承飛透露，先前上場打擊感覺還是會不太舒服，目前持續電療治療，已經好得差不多了；球隊這陣子戰績不理想，教練團歸因於傷兵過多，除了林承飛，林立、藍寅倫、詹智堯都因傷需要休息。



林承飛表示，運動員難免會遇到傷勢，「大家也都累了，現在這個時候也是大家必須團結的環節」，雖然會心急，但現階段只能按步就班來。



本季林承飛打擊數據依然不錯，目前為止本季30場出賽總計敲出41支安打、3發全壘打，貢獻26分打點，打擊率3成42；但林承飛目前為止也吞下35次三振，與林立並列本季目前為止桃猿隊被三振次數最多的打者，三振數今天賽前僅次於中信兄弟隊張志豪的36K。



林承飛坦言有感覺到今年三振數變多，但他認為不會影響到上場打擊的心態，「每次上場，都要求自己做到全力揮擊」，不因此改變攻擊型態。(編輯:孫承武)1070512