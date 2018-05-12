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陳鏞基陳重羽猛打賞 統一獅4連勝

發稿時間：2018/05/12 21:30

最新更新：2018/05/12 21:30

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（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）中職統一獅洋投羅里奇今天對戰中信兄弟投7局僅失2分，加上陳鏞基、陳重羽聯手敲出7支安打，助獅隊連2天突破中信假性先發戰術，終場以9比3獲勝，拿下4連勝。

中信兄弟自5月初以來5度採取牛棚投手先上，洋投或原本先發投手改扛中繼的假性先發戰術，今天對戰統一獅賽前拿下4勝1敗。

中信兄弟今天楊志龍先發投2局失2分（皆非自責分），依照慣例第3局換上洋投艾迪頓登板，中繼4.1局，為實行假性先發戰術以來，洋投中繼局數最短，被敲出7支安打，失6分（4分自責分），張凱倫、江忠城接力投完，僅掉1分。

統一獅先發投手羅里奇今天投7局，僅讓中信擊出6支安打，失2分（皆非自責分），本季第4勝入袋，後續3任牛棚投手林其緯、邱浩鈞以及傅于剛登板，僅林其緯失1分（非自責分），終場獅隊9比3贏球，勇奪4連勝。

統一獅陳重羽單場4打數4安打，平個人紀錄，貢獻2打點，陳鏞基也不遑多讓，擊出3安打，包辦3打點，幫助獅隊連續2天突破中信假性先發戰術。

羅里奇連續2場比賽投滿7局，賽後獲選單場MVP，談到今天投球狀況，除了強調是全力以赴外，也感謝打線在第1局就攻下2分。

羅里奇前一場先發投1休4，儘管這次休息5天後才先發，但他認為，無論休4天或5天，對他而言都是足夠的，投球準備工作僅需進行微幅修正，並不會造成很大困擾。（編輯：黃于）1070512

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