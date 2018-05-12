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廖健富關鍵安助猿勝 洪總盼傷兵回歸拉遠勝差

發稿時間：2018/05/12 21:32

最新更新：2018/05/12 21:41

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中職Lamigo桃猿隊廖健富維持打擊好手感，12日比賽3局敲出清壘二壘打，率隊以4比3擊敗富邦悍將隊，中止近期2連敗。中央社記者張新偉攝　107年5月12日中職Lamigo桃猿隊廖健富維持打擊好手感，12日比賽3局敲出清壘二壘打，率隊以4比3擊敗富邦悍將隊，中止近期2連敗。中央社記者張新偉攝　107年5月12日

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職Lamigo桃猿隊廖健富維持打擊好手感，今天比賽3局敲出清壘二壘打，率隊以4比3擊敗富邦悍將，中止近期2連敗；統一獅隊戰績緊逼，桃猿隊總教練洪一中盼傷兵儘快歸隊。

桃猿隊今年開季戰績獨走，但近期戰績不理想，今天賽前10場比賽戰績4勝6敗，排名第2的統一獅隊近期則是戰績亮眼，今天賽前10場比賽拿下8勝2敗，今天賽前與桃猿隊僅剩1場勝差，桃猿近期戰績若無起色，恐讓出中職戰績首位寶座。

被問起近期獅隊戰績緊逼帶來的壓力，洪一中表示，每場比賽本來就會有壓力，不是特別因為獅隊最近拉近勝差的關係；桃猿近期戰績不佳，傷兵多是最大原因：「球員受傷，沒有辦法用最佳陣容下去比賽，陣容不斷變動，在守備上也會造成影響。」

桃猿隊超級新人廖健富本季打擊表現亮眼，今天2局首打席敲出安打，3局兩隊1比1平手時，敲出清壘二壘打，一棒送回3分，替球隊取得4比1領先；今天單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，賽後打擊率4成14，目前為止本季打擊率都維持在4成以上。

今天比賽悍將隊首局靠著高國麟三壘打、捕逸拿下第1分，桃猿隊3局靠著郭永維、郭嚴文、王柏融接連安打1比1扳平比數，林泓育獲得觸身球保送，廖健富關鍵二壘打，送回3分超前；悍將隊5、6兩局各拿1分，追分不及、吞下敗仗。

總教練洪一中表示，近期球隊不是沒有安打，但是得分效率不佳，「廖健富打擊狀況一直維持不錯，今天還好有他的3分打點安打」。

廖健富賽後以30分打點與獅隊郭阜林並列中職打點王，本季打擊持續維持好成績，他歸功防護員與教練團幫忙他在疲勞時適時調整，上場打擊告訴自己要更冷靜，他說：「4成打擊率本來就已經超出預期，不會特別給自己壓力，順其自然發揮就好。」（編輯：陳怡璇／劉政權）1070512

中職Lamigo桃猿隊廖健富12日比賽對戰富邦悍將隊敲出清壘二壘打，率隊以4比3擊敗悍將，賽後桃猿選手在場中開心慶祝。中央社記者張新偉攝　107年5月12日中職Lamigo桃猿隊廖健富12日比賽對戰富邦悍將隊敲出清壘二壘打，率隊以4比3擊敗悍將，賽後桃猿選手在場中開心慶祝。中央社記者張新偉攝　107年5月12日
中職Lamigo桃猿隊12日晚間與富邦悍將隊在桃園球場交手，終場桃猿以4比3擊敗悍將，中止近期2連敗，賽後放起勝利煙火秀。中央社記者張新偉攝　107年5月12日中職Lamigo桃猿隊12日晚間與富邦悍將隊在桃園球場交手，終場桃猿以4比3擊敗悍將，中止近期2連敗，賽後放起勝利煙火秀。中央社記者張新偉攝　107年5月12日
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