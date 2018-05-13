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關鍵字： 母親節 中華電信 鴻海 油價
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合庫拚18連霸 戴資穎先拿重要第1點

發稿時間：2018/05/13 09:55

最新更新：2018/05/13 10:59

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zoom in 5戰3勝制的全國羽球團體錦標賽，由合庫A與亞柏A爭奪女甲后冠，世界球后戴資穎（圖）13日以21比17、21比16擊敗洪恩慈，讓尋求18連霸的合庫拿下開門紅，以1比0領先亞柏。（中華民國羽球協會提供）中央社記者李晉緯傳真　107年5月13日5戰3勝制的全國羽球團體錦標賽，由合庫A與亞柏A爭奪女甲后冠，世界球后戴資穎（圖）13日以21比17、21比16擊敗洪恩慈，讓尋求18連霸的合庫拿下開門紅，以1比0領先亞柏。（中華民國羽球協會提供）中央社記者李晉緯傳真　107年5月13日

（中央社記者李晉緯台南13日電）母親節這天，世界球后戴資穎在全國羽球團體錦標賽，為尋求18連霸的合庫拿下重要的第1點，對於怎麼過母親節一事，戴資穎表示，和媽媽平時感情就好，在節日不會有特別的表示。

在5戰3勝制的全國羽球團體錦標賽，由合庫A與亞柏A爭奪女甲后冠，戴資穎今天以21比17、21比16擊敗洪恩慈，讓尋求18連霸的合庫拿下開門紅，以1比0領先亞柏。

今天剛好是母親節，世界球后戴資穎怎麼過母親節令人好奇，對此戴資穎提到，媽媽今天早上才抱怨：「都沒有跟我說母親節快樂」，對此戴資穎表示，母女倆平常已經很好，不需要在特定的日子「再說奇怪的話」。

談到今天的對手，戴資穎認為，洪恩慈身材高大，又是左手持拍，這樣的條件在球場上很吃香，今天交手的結果「我自己還算可以接受」。

至於這次的比賽，戴資穎表示，團體賽的機會不多，1年大概就1次，大家聚在一起非常團結，「還有教練陪著我，大家都想幫球隊贏球」，這次唯一的想法，就是把幫助合庫完成18連霸的目標。（編輯：方沛清）1070513

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