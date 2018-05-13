台金水上摩托車達陣 下回挑戰台廈直航

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）以嘉義縣體育會水中運動委員會成員為主的42人成功跨越黑水溝，完成台金水上摩托車極限長航壯舉。他們表示，下個目標將要從台灣「直航」廈門，預定將花費9.5小時。



嘉義縣體育會水中運動委員會繼去年舉辦1000多公里水上摩托車極限環島，今年更展開「跨越黑水溝台金水上摩托車極限長航」，42位來自台灣各地的水上摩托車車手和眷屬，從嘉義騎往金門。其中有5人來自花蓮，更有人遠從馬來西亞來參加。



嘉義縣救難協會理事長徐紹唐今天接受中央社記者訪問時表示，除了31台水上摩托車外，還有嘉義縣救難協會1台橡皮艇戒護船和2台補給船隨行。



徐紹唐表示，原訂10日出發的行程因為風浪過大，延到昨天才成行，沿途還算平靜，31輛水上摩托車全部成功。他說，這次最大的收穫就是挑戰自我，遺憾的是沒看到金廈海域的中華白海豚。



台金水上摩托車極限長航是由嘉義縣體育會主辦，嘉義縣體育會水中運動委員會承辦，台灣水上摩托車協會和嘉義縣救難協會協辦。



車隊昨天上午7時從嘉義縣布袋第三漁港出發，31輛水上摩托車跨越台灣海峽，9時行經澎湖風櫃補給休息後，11時向金門出發，下午4時多抵達後豐港，完成248.7公里單日長征。實際騎乘時間9小時。



徐紹唐表示，長途水上摩托車航程需全神貫注，參與的車手必須具備相當經驗，至少要參與過台灣到澎湖兩次長征；參加者平均年齡為50歲，大部分都有10、20年水上摩托車豐富經驗。



台灣是海洋國家，但民眾似乎對海洋很生疏；徐紹唐說，完成水上摩托車環島和台金長航，證明只要做好準備，大海並不可怕。嘉義縣體育會水中運動委員會也希望藉由類似活動讓更人人親近海洋。



這次台金長航達陣後，徐紹唐透露，下一個目標將要從台灣「直航」廈門，預計將耗時9.5小時。他說，已與廈門旅遊局洽談並得到當地水上摩托車協會的協助，期盼不久後就可以成行。



水上摩托車隊昨天抵達金門後，今天到廈門旅遊，預定15日回金門，16日從金門出發至澎湖，17日返回布袋。（編輯：陳清芳）1070513