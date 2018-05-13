郭泓志15日回一軍 單場最多投30顆

中職富邦悍將隊投手郭泓志預計15日升上一軍，總教練葉君璋（圖）13日受訪表示，會控制郭泓志用球數在每場25至30顆左右。中央社記者張新偉攝 107年5月13日

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）中職富邦悍將隊投手郭泓志，預計15日升上一軍，總教練葉君璋表示，會控制用球數在每場25至30顆左右，對郭泓志的期待跟其他投手一樣，「想辦法不要讓打者上壘」。



郭泓志今年3月初接受睪丸腫瘤手術，復原狀況良好，4月開始牛棚練投，4月28日術後首度二軍出賽，今天二軍與Lamigo桃猿隊比賽，郭泓志中繼投0.1局投出1次三振、2次保送，近2場二軍出賽無失分。



郭泓志目前為止本季二軍出賽5場，總計投5局被敲3支安打，失掉1分責失分，投出9次三振，防禦率1.80；郭泓志復原狀況良好，葉君璋表示只要他自評已經準備好，就會讓他上到一軍，預計15日悍將隊於主場新莊棒球場與中信兄弟隊比賽就會升上一軍。



葉君璋表示，郭泓志回到一軍後，暫時定位從第7局開始投，每場用球數限制約25至30球，對他的要求和其他牛棚投手一樣，「就是想辦法不要讓打者上壘」。



至於另外一名牛棚投手張耿豪，先前因為手肘發炎下二軍，目前二軍出賽2場，總計投2局被敲1支安打、無失分；葉君璋表示，張耿豪手傷沒有問題的話，時間到了就會讓他上一軍。（編輯：李錫璋）1070513