仁善首闖國小硬式聯賽冠軍戰 14日與龜山爭冠

（中央社記者謝靜雯台北13日電）106學年度國小棒球聯賽（硬式組），桃園市仁善國小與南投縣新街國小交手，仁善後援投手洪子豫4.1局好投，加上隊友火力支援，終場以10比3拿勝，明天將與桃園市龜山國小爭冠。



今天比賽新街首局就靠著全紹凱陽春砲，王維喆、幸耀瑋接連安打攻下2分，仁善下半局追分，無人出局、攻占滿壘，吳誌雄、張恩綺接連安打，幫助球隊單局拿下4分，以4比2超前比數。



仁善持續有攻勢，但新街受制於仁善後援投手洪子豫壓制，僅在4局靠著接連安打多拿1分，沒能追加分數；洪子豫總計投4.1局被敲7支安打，失掉1分，是率隊晉級冠軍戰功臣之一。



仁善3、4兩局各添1分，5局再起攻勢，單局打了8人次、攻下4分，最後以10比3扣倒對手，順利闖進冠軍戰。



新街先前比賽展現不錯火力，但今天與仁善交手打線受制，仁善教練周暐峻稱讚：「洪子豫投得很棒、控球很好，他很有想法而且勇於跟打者對決，即使得點圈有人或是被打安打都不會慌張」。



仁善隊史首度闖進國小棒球聯賽（硬式組）冠軍戰，明天將與同樣來自桃園市的龜山國小交手，龜山為上屆聯賽冠軍，此次挑戰連霸，仁善則要挑戰隊史首座硬式聯賽冠軍。（編輯：張銘坤）1070513