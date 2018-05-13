王齊麟率隊逆轉勝 土銀全國羽球團體賽稱王

（中央社記者李晉緯台南13日電）甫在紐西蘭公開賽連拿混雙、男雙2座冠軍的王齊麟，今天在全國羽球團體賽土銀A隊開賽連輸兩點時，幫忙踩住煞車，讓球隊打出反撲氣焰，以3比2逆轉擊敗亞柏A隊拿下男甲冠軍。



12日粉碎合作金庫銀行A隊挑戰3連霸大業美夢的亞柏A隊，今天在全國羽球團體錦標賽與土銀A隊爭奪男子甲組王座。



亞柏A延續前一天擊敗合庫的氣勢，在第1點單打施貴鈞以24比22、21比13擊敗李佳豪，第2點單打楊智傑再以21比19、21比10擊敗許仁豪，讓亞柏A取得2比0的絕對領先。



但接下來，土銀A王齊麟/柏禮維以22比20、21比15擊敗亞柏A廖敏竣/楊博涵，先搶回1點，呂佳彬/張課琦再以25比23、27比25擊敗盧敬堯/蘇敬恒，讓土銀A以2比2扳平戰局。



決勝的第5局，林祐賢以21比14、21比9擊敗呂家弘，讓土銀A在先丟兩點後，連追3點完成大逆轉，也拿下這次男甲冠軍。



土銀A教練李謀周表示，原本期待前兩點的單打至少能搶下1點，這樣就有機會把戰線逼到第5點，雖然未能如願，但兩點雙打的選手都能頂住壓力，創造出在第5點贏球的契機，也很開心土銀A終於再次拿下冠軍。



拿下關鍵第3點，幫助土銀A扭轉戰局的王齊麟表示，原本固定搭檔的陳宏麟因為胸悶不適，所以本次賽事他接連幾場比賽都換了不同搭檔，「平常都是宏麟學長帶我，這次換我帶學弟，幾天比賽下來，確實累積了一些組織攻防、掌控節奏的經驗。」（編輯：李錫璋）1070513