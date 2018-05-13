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高國輝還王柏融全壘打 猿隊5轟勝悍將

發稿時間：2018/05/13 20:58

最新更新：2018/05/13 21:25

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中華職棒Lamigo桃猿隊王柏融13日對戰富邦悍將隊，6日敲出左外野方向深遠飛球，沒想到被悍將外野手高國輝（圖）「助攻」一拍形成全壘打。中央社記者張新偉攝　107年5月13日中華職棒Lamigo桃猿隊王柏融13日對戰富邦悍將隊，6日敲出左外野方向深遠飛球，沒想到被悍將外野手高國輝（圖）「助攻」一拍形成全壘打。中央社記者張新偉攝　107年5月13日

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）中職Lamigo桃猿隊今天賽前5月團隊僅出現2轟，今天全壘打火力復甦，單場5轟、王柏融雙響砲，其中一轟為高國輝助攻，率隊15比2擊敗富邦悍將隊，拿下近期2連勝。

桃猿隊近期傷兵多、得分效率不理想，今天賽前5月份總計8場比賽，團隊僅出現2轟，今天比賽全壘打滿天飛，比賽前3局拿下3分都是靠全壘打。

悍將隊今天比賽首局先拿2分，桃猿隊王柏融首局下半開轟，林立2局敲出陽春砲，3局陽耀勳敲出個人本季首轟，幫助球隊取得3比2領先，桃猿隊5局再起攻勢，靠著保送、接連安打，朱育賢2分砲，單局攻下5分、拉開領先差距。

桃猿6局靠著郭嚴文安打、王柏融敲出個人單場第2轟，替球隊多添2分保險分，王柏融的第2轟，還要感謝悍將隊外野手高國輝守備助攻，將球拍出全壘打牆外。

談起王柏融第2發全壘打，桃猿隊總教練洪一中表示，4月26日兩隊交手，王柏融打出的左外野飛球，當下以為是碰到高國輝手套彈回來、變成二壘打，但後來重看影片應該是先碰到場外音箱，應為全壘打，「今天這發全壘打算是還回來了」。

王柏融表示，今天第2發全壘打一開始沒有發現有碰到手套，是看到裁判的手勢，後來隊友才提醒他，也讓他馬上想到4月26日被沒收的全壘打；對於目前的打擊狀況，還不算很好，藉著比賽持續調整、找感覺。

桃猿隊前陣子戰績不理想，王柏融表示，「也不是說有壓力，只是沒有打得這麼順」；洪一中也提到，先前球隊長打少、得分串連不佳，「但棒球就是這樣，希望這兩場比賽可以帶起我們的氣勢，順的時候就會覺得打安打很容易」。

桃猿隊拿下近期2連勝，目前戰績排行保住第1，與排名第2的統一獅隊維持1場勝差，但接下來兩週會與獅隊直接交手，洪一中表示，「直接交手沒有太多的差別，就當成正常的季賽碰頭、不會想太多」。（編輯：李錫璋）1070513

中職Lamigo桃猿隊13日賽前5月份整體團隊僅出現2轟，晚間交手富邦悍將隊時火力終復甦，單場5轟、王柏融雙響砲，桃猿終場以15比2取勝，賽後選手開心離場。中央社記者張新偉攝　107年5月13日中職Lamigo桃猿隊13日賽前5月份整體團隊僅出現2轟，晚間交手富邦悍將隊時火力終復甦，單場5轟、王柏融雙響砲，桃猿終場以15比2取勝，賽後選手開心離場。中央社記者張新偉攝　107年5月13日
中職Lamigo桃猿隊13日比賽全壘打火力復甦，單場5轟、王柏融雙響砲，終場就以15比2拿下近期2連勝，賽後施放勝利煙火秀歡慶。中央社記者張新偉攝　107年5月13日中職Lamigo桃猿隊13日比賽全壘打火力復甦，單場5轟、王柏融雙響砲，終場就以15比2拿下近期2連勝，賽後施放勝利煙火秀歡慶。中央社記者張新偉攝　107年5月13日
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