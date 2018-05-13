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日巡保險之窗女子高球賽 盧曉晴並列第9名

發稿時間：2018/05/13 21:31

最新更新：2018/05/13 21:31

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（中央社記者李晉緯台北13日電）台灣高球女將盧曉晴今天在日巡賽的保險之窗女子賽末輪打出4鳥、5柏忌，高於標準桿1桿的73桿，最終以3輪總計低於標準桿4桿的212桿並列第9。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）總獎金1億2000萬日圓（約合新台幣3297萬元）的保險之窗女子賽，11日起在日本福岡縣進行3回合共54洞的賽事。

在打完前兩輪後，盧曉晴以合計低於標準桿5桿的139桿並列第3，僅落後當時的領先者-日本女將鈴木愛3桿差距；姚宣榆、蔡佩穎則是同以合計低於標準桿1桿的143桿並列17名，3人都獲得晉級資格。

今天最後一輪的比賽，盧曉晴雖抓下4隻小鳥，但也吞下5個柏忌，打出高於標準桿1桿的73桿，最終以總計低於標準桿4桿的212桿成績並列第9名。

姚宣榆今天打出4鳥、5柏忌，高於標準桿1桿的73桿，最終以總計平標準桿的216桿並列24名；蔡佩穎末輪打出1鳥、1柏忌、1雙柏忌，高於標準2桿的74桿，最終以總計高於標準桿1桿的217桿並列33名。

從首輪開始就保持領先鈴木愛，今天表現平平，只打出3鳥、3柏忌，平標準桿的72桿，但最終仍以總計低於標準桿8桿的208桿奪冠。（編輯：李錫璋）1070513

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