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陳傑憲4安打擊率破4成 率獅拿5連勝

發稿時間：2018/05/13 21:51

最新更新：2018/05/13 21:51

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（中央社記者謝靜雯台北13日綜合報導）中職統一獅隊近期氣勢旺，陳傑憲今天比賽單場4安、2打點，7局關鍵一擊替球隊拉開領先差距，率隊以7比3拿下近期5連勝；陳傑憲賽後打擊率破4成，透露今年心態大不同。

陳傑憲去年打擊成績就很亮眼，是球隊倚重的主力打者，與Lamigo桃猿隊王柏融在安打王和打擊王獎項競爭，陳傑憲透露，去年每天心理壓力都蠻大的，會一直去想怎麼打才打得好，打得好被接到也會影響情緒，「整季打完身體心理都蠻疲勞」，今年希望自己調整心態，用好的生理和心理狀態打完整個球季。

陳傑憲今年開季因為家中事情開季趕不上一軍，遲到4月初才回到一軍出賽，但一回到一軍就有好的打擊表現，今天比賽單場5打數敲出4支安打，首局敲出安打，替球隊跑回第1分，2局球隊3比1領先時再敲安打，並替球隊跑回第4分。

今天比賽6局打完獅隊4比3領先，7靠著獅隊接連安打、保送攻占滿壘，先靠著暴投跑回第5分，陳傑憲關鍵安打，一棒送回2分，替球隊拉開領先差距。

陳傑憲表示，7局滿壘時，原本很希望前一棒陳重羽可以替球隊打下分數，可惜他吞下三振，「一分差的比賽，大家都很緊張，謝謝郭阜林靠著暴投跑回那一分，讓我也可以比較沒有壓力攻擊」。

陳傑憲賽後打擊率達4成04，打擊率爬上聯盟第2，也拿下單場最有價值球員（MVP），他也感謝現場球迷，他說：「球隊近期連勝，都是因為有你們的加油聲，希望球隊繼續保持這樣的氣氛，如果真的有狀況不好的時候，也希望你們可以一直支持我們。」

獅隊先發手施子謙今天投5局被敲5支安打，失掉2分（1分責失分），投出4次三振，拿下本季先發出賽4連勝；兄弟隊假性先發再度失靈，先發投手洪宸宇投0.1局被敲2支安打，失掉2分責失分，吞下本季首敗。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070513

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