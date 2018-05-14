大谷翔平優質先發6.1局飆11K 牛棚守不住無緣勝投[影]

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊迎戰明尼蘇達雙城隊4連戰最後一場，由日籍二刀流球星大谷翔平先發，主投6.1局表現優質，三振雙城打者11人次。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆安那罕13日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，在安那罕主場迎戰明尼蘇達雙城隊4連戰最後一場，由日籍二刀流球星大谷翔平先發主投，表現優質，但後援投手守不住領先，無緣個人第4勝。



這場比賽大谷翔平雖沒有飆3位數球速，最快球速時速99.4英里（約159.9公里），但是控球精準加上最快與最慢之間的球速落差超過27英里，還有招牌指叉球迷惑打者，主投前6局，雙城局局都有打者被三振。



7局上雙城一出局後，大谷翔平四壞保送打者莫里森（Logan Morrison）上一壘，天使決定換投，大谷翔平退場，總計他先發6.1局共飆11三振，用球數103，其中69球是好球，投出2次四壞保送，被敲3支安打。



大谷翔平退場時，天使1比0領先，由貝德羅希安（Cam Bedrosian）接手被敲安打，莫里森上三壘，雙城換亞卓恩薩（Ehire Adrianza）代跑，接著雙城打者又擊出安打，亞卓恩薩回本壘，雙方平手。



這個掉分算是大谷翔平的責失，也使得大谷翔平的優質先發無關勝負，無緣個人第4勝，防禦率由賽前破4降至3.58。



雙城的先發投手羅梅洛（Fernando Romero）與大谷翔平都是23歲的新秀，羅梅洛主投5局表現也是有板有眼，天使打線面對他只擊出4支零星安打，吞6次三振，有效壓制天使的攻勢。



羅梅洛的唯一失分，是在5局下雙城內野守備來不及製造雙殺，天使三壘跑者趁機奔回本壘而先馳得點。



比賽來到9局下，天使打者楊恩（Chris Young）靠著雙城投手投出觸身球而上壘。



隨後天使以犧牲觸擊與安打，護送楊恩回本壘添得致勝分，最後2比1氣走雙城，接下來天使將在主場與同屬美聯西區強敵休士頓太空人隊3連戰。（編輯：陳俊碩）1070514



