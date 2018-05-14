NBA東區冠軍賽開打 塞爾蒂克旗開得勝

（中央社波士頓13日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽東區冠軍賽第一戰今天登場，地主「綠衫軍」塞爾蒂克隊打完第1節就已領先18分，終場以108比83技壓克里夫蘭騎士隊，在7戰4勝制分區冠軍系列賽旗開得勝。



塞爾蒂克隊雖然少了因傷缺席的明星控球後衛厄文（Kyrie Irving）和海沃德（Gordon Hayward）兩名大將，但是其餘球員表現搶眼，撐起一片天。



後衛布朗（Jaylen Brown）砍下23分和抓下8籃板，大前鋒莫里斯（Marcus Morris）貢獻「雙十」表現21分和10籃板，中鋒霍福德（Al Horford）挹注20分和6助攻，小前鋒塔特姆（Jayson Tatum）有16分，也是功臣之一。



中鋒霍福德賽後談到陣中年輕選手的不俗表現時說：「我只是試著竭盡所能帶領他們，並且以身作則。我們在場上打得很努力，打得也很開心。」



第1節打完，塞爾蒂克隊取得36比18領先，從此一路領先到底，漂亮贏得勝利。



騎士隊苦吞敗仗，季後賽5連勝為之中斷。球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）此役只有15分、9助攻和7籃板，大前鋒洛夫（Kevin Love）攻下全隊最高的17分，另有8籃板。胡德（Rodney Hood）有11分，克拉克森（Jordan Clarkson）10分。



塞爾蒂克隊此役攻守俱佳，兩分球命中率51.2%（投84中43），三分球36.7%（投30中11），搶下48個籃板球。騎士隊在「綠衫軍」防守下命中率只有36%（投86中31），另有40個籃板球。



兩軍預定15日晚間（台北時間16日早上8時30分）繼續在波士頓進行系列賽第2場比賽。（譯者：嚴思祺）1070514