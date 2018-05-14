PGA球員錦標賽 潘政琮並列46名做收

（中央社記者龍柏安台北14日電）美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）年度第5大賽、球員錦標賽，台灣旅美好手潘政琮今在最後1輪回穩，繳出69桿、4回合累計以低於標準5桿的283桿，以並列46名完賽。



總獎金1100萬美元（約新台幣3億2947萬）的球員錦標賽，是PGA年度總獎金最高的比賽之一，美國好手辛浦森（Webb Simpson）4回合總計以低於標準18桿的270桿、4桿的優勢封王，將可獨得198萬美元（約新台幣5930萬）的冠軍獎金，前世界球王老虎伍茲（Tiger Woods）則並列11名做收。



首次參加球員錦標賽的潘政琮，前兩回合表現出色，不料第3輪他在第17洞意外「爆桿」，光是這一洞就讓他苦吞3柏忌，不僅以高於標準4桿的76桿完賽，排名也從並列17一口氣下滑至並列63名。



潘政琮在收尾的最後一回合找回節奏，全場打下4鳥、1柏忌，再次繳出6字頭的69桿，而他在第12洞起連續3洞捕鳥，加上首尾的第18洞也用再見博蒂收關，尾盤強勢表現助他排名爬升至46名。



由於今天是美國的母親節，潘政琮也難得在鏡頭前感性地向媽媽告白，「她一直很樂觀、很開朗，不管發生什麼事，她都可以笑一笑就過了。」小潘透露，家裡包括他共有6個兄弟姊妹，媽媽花了非常多心思在照顧每一個人、非常辛苦。



小潘強調，能夠成為高球選手，也必須要感謝媽媽，因為當年媽媽在球場擔任桿弟，才讓他得以接觸這項運動，甚至有機會看到不同的世界。（編輯：李亨山）1070514