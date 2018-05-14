/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 母親節 安溥 油價
> rss

PGA球員錦標賽 潘政琮並列46名做收

發稿時間：2018/05/14 10:36

最新更新：2018/05/14 10:36

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北14日電）美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）年度第5大賽、球員錦標賽，台灣旅美好手潘政琮今在最後1輪回穩，繳出69桿、4回合累計以低於標準5桿的283桿，以並列46名完賽。

總獎金1100萬美元（約新台幣3億2947萬）的球員錦標賽，是PGA年度總獎金最高的比賽之一，美國好手辛浦森（Webb Simpson）4回合總計以低於標準18桿的270桿、4桿的優勢封王，將可獨得198萬美元（約新台幣5930萬）的冠軍獎金，前世界球王老虎伍茲（Tiger Woods）則並列11名做收。

首次參加球員錦標賽的潘政琮，前兩回合表現出色，不料第3輪他在第17洞意外「爆桿」，光是這一洞就讓他苦吞3柏忌，不僅以高於標準4桿的76桿完賽，排名也從並列17一口氣下滑至並列63名。

潘政琮在收尾的最後一回合找回節奏，全場打下4鳥、1柏忌，再次繳出6字頭的69桿，而他在第12洞起連續3洞捕鳥，加上首尾的第18洞也用再見博蒂收關，尾盤強勢表現助他排名爬升至46名。

由於今天是美國的母親節，潘政琮也難得在鏡頭前感性地向媽媽告白，「她一直很樂觀、很開朗，不管發生什麼事，她都可以笑一笑就過了。」小潘透露，家裡包括他共有6個兄弟姊妹，媽媽花了非常多心思在照顧每一個人、非常辛苦。

小潘強調，能夠成為高球選手，也必須要感謝媽媽，因為當年媽媽在球場擔任桿弟，才讓他得以接觸這項運動，甚至有機會看到不同的世界。（編輯：李亨山）1070514

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP