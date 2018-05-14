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騎士首戰慘輸塞爾蒂克25分 詹姆斯不擔心

發稿時間：2018/05/14 10:53

最新更新：2018/05/14 11:13

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克里夫蘭騎士13日在季後賽東區冠軍賽首戰敗給波士頓塞爾蒂克，慘輸25分，騎士「小皇帝」詹姆斯（圖）賽後表示，他一點也不擔心。（中央社檔案照片）克里夫蘭騎士13日在季後賽東區冠軍賽首戰敗給波士頓塞爾蒂克，慘輸25分，騎士「小皇帝」詹姆斯（圖）賽後表示，他一點也不擔心。（中央社檔案照片）

（中央社波士頓13日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天在季後賽東區冠軍賽首戰以83比108敗給波士頓塞爾蒂克，慘輸25分，騎士「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）賽後表示，他一點也不擔心。

不過詹皇坦言，騎士必須在一些地方調整，好迎接下一戰。兩隊預定15日晚間（台北時間16日上午8時30分）繼續在波士頓進行7戰4勝制東區冠軍賽第2戰。

詹皇表示：「我現階段一點也不擔心。整個系列賽接下來會漸入佳境。我曾經0比1落後，也曾0比2落後。我不是沒嚐過落後滋味。我們週二還有機會變得更強。」

詹皇僅繳出15分、9助攻和7籃板，全隊最高是洛夫（Kevin Love）17分。

詹皇說：「首戰對我來說都是在試水溫，我了解了他們會怎麼對付我，我能在第2戰前調整一些地方。我們會設法精進，讓攻勢進入更好的節奏。」

塞爾蒂克後衛布朗（Jaylen Brown）搶下23分、8籃板，中鋒霍福德（Al Horford）挹注20分、6助攻。霍福德說：「全隊表現很棒。我們很有拚勁，球迷給了很多正能量，我們整場都沒鬆懈，上場後就是努力打，盡可能拿出最佳表現。」

霍福德向美國廣播公司（ABC）談到隊上年輕的球員時說：「我只想盡己所能好好帶領他們，樹立模範。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070514

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