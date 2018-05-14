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兵工廠的7895天1235場比賽 教頭溫格感性告別[影]

發稿時間：2018/05/14 13:02

最新更新：2018/05/14 13:26

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英格蘭足球超級聯賽勁旅兵工廠13日在哈德斯菲以1比0擊敗地主隊，兵工廠教頭溫格（中）22年執教生涯也隨之落幕。（圖取自推特twitter.com/arsenal）英格蘭足球超級聯賽勁旅兵工廠13日在哈德斯菲以1比0擊敗地主隊，兵工廠教頭溫格（中）22年執教生涯也隨之落幕。（圖取自推特twitter.com/arsenal）

（中央社英國哈德斯菲13日綜合外電報導）英格蘭足球超級聯賽勁旅兵工廠（Arsenal）今天在哈德斯菲（Huddersfield）以1比0擊敗地主隊，兵工廠教頭溫格22年執教生涯也隨之落幕，溫格坦言忍不住鼻酸。

法新社報導，經過7895個日子和1235場比賽，法國籍教頭溫格（Arsene Wenger）在今天的告別戰感性說再見。

兵工廠上個月宣布，一旦賽季結束，溫格的歷史性執教生涯也將劃下句點。自此之後，他的這段漫長的告別之旅泛著懷舊氣息。

68歲的溫格在兵工廠最後一場英超比賽前後，一直強忍情緒。

溫格說：「在同個球隊歷經1235場比賽後，當然會很不捨。」

「要好好享受就得獲勝，贏得足球比賽會讓我開心，而這些孩子辦到了。」

「我覺得鬆了一口氣嗎？其實不然，我很難過。天下沒有不散的筵席，我希望大家一切順利，球迷一路來都很棒，我祝福全隊前程似錦。」

溫格（中）1996年初到兵工廠時還是個默默無聞的教練，如今功成身退，堪稱隊史最偉大教頭。（圖取自推特twitter.com/arsenal）溫格（中）1996年初到兵工廠時還是個默默無聞的教練，如今功成身退，堪稱隊史最偉大教頭。（圖取自推特twitter.com/arsenal）

溫格1996年初到兵工廠時還是個默默無聞的教練，如今功成身退，堪稱兵工廠史上最偉大教頭。

他執掌兵符期間拿下3座英超冠軍與7座英格蘭足總盃（FA Cup）冠軍，同時掀起英格蘭足球變革，帶動創新的運動科學風潮，並且從非洲等先前未開發的市場發掘明日之星。

加彭前鋒奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang）今天第38分鐘為兵工廠進球致勝，就是最好的例子，他是溫格時代最後一位簽下的球星。

溫格說：「我相信自己對整個球隊產生了影響，因為球隊現在處於強勢地位，擁有新的舞台、新的訓練場和新的球員。」

「我們贏過3座英超冠軍，有過49場不敗戰績，我也為贏得7座英格蘭足總盃冠軍感到非常光榮。」（譯者：盧映孜/核稿：林憬屏）1070514

#MerciArsene

😢 You're going to want to turn your sound on for this...#MerciArsene

Arsenal 發佈於 2018年5月13日

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