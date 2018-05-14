王建民談紀錄片 證明有努力就有成績

（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）旅美球星王建民接受美國電視台專訪，談到拍紀錄片「後勁：王建民的故事」的原因；導演陳惟揚用王建民著名的伸卡球為喻，希望讓大家看到王建民努力站上大聯盟的過程。



紀錄片「後勁：王建民的故事」在美國首映，王建民也接受美國電視台專訪，談起接受拍攝紀錄片的原因，王建民表示，「一開始經紀公司跟我說，一定要拍這個片子、保留起來，讓下一代可以看到」，經過一段時間的考慮，才答應拍攝。



訪問中導演陳惟揚也解釋為什麼選擇拍攝王建民的故事，一位來自台灣的球員怎麼在大聯盟成為巨星，他談起2013年王建民在洋基隊小聯盟時，兩人第一次碰面，看著身材高大的王建民開著小小的車，往返飯店、球場，為了回到大聯盟努力和掙扎，這是大家沒有看過的一面，他希望可以記錄下來、讓大家看到。



王建民2012年季後成為自由球員，2013年初披上世界棒球經典賽中華隊戰袍，經典賽後與洋基隊簽下小聯盟合約，王建民表示，可以穿上中華隊球衣投國際賽，「大家一起凝聚台灣精神，這是一種榮耀，讓台灣被世界看到」，2013年與洋基隊簽下小聯盟合約，「就是想再次證明給自己和大家看，有努力就會有成績，不管有沒有上去到最高的殿堂，還是持續在小聯盟」。



陳惟揚為王建民的紀錄片取得片名「後勁」，是用王建民最著名的伸卡球為比喻，「伸卡球最重要的就是尾勁」，王建民在大聯盟生涯的後半段仍然持續努力，希望開啟另一個可能。（編輯：方沛清）1070514