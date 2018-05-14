/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 母親節 安溥 油價
> rss

王建民談紀錄片 證明有努力就有成績

發稿時間：2018/05/14 13:07

最新更新：2018/05/14 13:43

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）旅美球星王建民接受美國電視台專訪，談到拍紀錄片「後勁：王建民的故事」的原因；導演陳惟揚用王建民著名的伸卡球為喻，希望讓大家看到王建民努力站上大聯盟的過程。

紀錄片「後勁：王建民的故事」在美國首映，王建民也接受美國電視台專訪，談起接受拍攝紀錄片的原因，王建民表示，「一開始經紀公司跟我說，一定要拍這個片子、保留起來，讓下一代可以看到」，經過一段時間的考慮，才答應拍攝。

訪問中導演陳惟揚也解釋為什麼選擇拍攝王建民的故事，一位來自台灣的球員怎麼在大聯盟成為巨星，他談起2013年王建民在洋基隊小聯盟時，兩人第一次碰面，看著身材高大的王建民開著小小的車，往返飯店、球場，為了回到大聯盟努力和掙扎，這是大家沒有看過的一面，他希望可以記錄下來、讓大家看到。

王建民2012年季後成為自由球員，2013年初披上世界棒球經典賽中華隊戰袍，經典賽後與洋基隊簽下小聯盟合約，王建民表示，可以穿上中華隊球衣投國際賽，「大家一起凝聚台灣精神，這是一種榮耀，讓台灣被世界看到」，2013年與洋基隊簽下小聯盟合約，「就是想再次證明給自己和大家看，有努力就會有成績，不管有沒有上去到最高的殿堂，還是持續在小聯盟」。

陳惟揚為王建民的紀錄片取得片名「後勁」，是用王建民最著名的伸卡球為比喻，「伸卡球最重要的就是尾勁」，王建民在大聯盟生涯的後半段仍然持續努力，希望開啟另一個可能。（編輯：方沛清）1070514

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP