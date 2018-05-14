大谷翔平：是否投1休5 聽從球隊安排

天使隊投手戰力吃緊，大谷翔平投1休6的節奏是否可能調整為投1休5。他13日表示，感覺自己的身體狀況很好，先發主投的節奏調整，一切聽從球隊安排。（中央社檔案照片）

（中央社記者曹宇帆安那罕13日專電）洛杉磯天使隊現在投手戰力吃緊，大谷翔平投1休6的節奏是否可能調整為投1休5。他今天表示，感覺自己的身體狀況很好，先發主投的節奏調整，一切聽從球隊安排。



天使在安那罕主場與明尼蘇達雙城隊的4連戰最後一場，由大谷翔平先發登板，主投6.1局飆11個三振表現亮眼，可惜後援投手沒守住他奠定的領先優勢，最後天使雖以2比1獲勝，但大谷翔平的優質先發無關勝負，無緣個人第4勝。



賽後記者會，天使總教練索西亞（Mike Scioscia）稱讚大谷翔平，「這是個了不得、而非只是可靠的先發表現」，並說他的球威令人激賞。



天使另位先發輪值投手舒梅克（Matt Shoemaker）因舊傷復發，被寄予厚望的後援投手米多頓（Keynan Middleton）也掛傷號，天使投手戰力吃緊。



因此大谷翔平現階段投1休6的節奏與頻率，是否可能調整為投1休5，以強化天使的戰力需求，大谷翔平答覆記者提問表示，自認身體狀況很好，各方面都很棒。



他說，投1休6是現階段的安排，也漸漸習慣這樣的節奏，若需要他投1休5的時間點出現，他必然會做些調整，但這不是他所能決定的，關鍵在於球隊，一切聽從球隊的決策。



索西亞則表示，大谷翔平對目前調度適應良好，不必然需增加他的出賽頻率，但這的確是這個球季眾所關切的事，並說他也在思考，不過現階段還沒有拍板。（編輯：陳惠珍）1070514