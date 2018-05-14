YOKOSO桃猿主題日 台日應援啦啦隊嗨翻

（中央社記者張新偉台北14日電）中職Lamigo桃猿隊在母親節週末舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，邀請日職火腿隊啦啦隊到場助陣，昨桃猿隊7局下比賽，雙方啦啦隊一連跳了30分鐘嗆司組曲應援，讓現場嗨翻天。



桃園球場從11日起一連3天充滿濃濃日本風，除了日職北海道日本火腿鬥士隊專屬啦啦隊FIGHTERS GIRL的4名成員來到球場，火腿隊吉祥物FREP、東北樂天隊Clutch與千葉羅德隊謎之魚也現身。



首次來台的FIGHTERS GIRL除擔任12日開場表演嘉賓外，一連3天也都在場邊與桃猿LamiGirls帶動應援。



13日7局下桃猿展開大局攻勢，FIGHTERS GIRL與LamiGirls跳起嗆司組曲應援，除了女孩外，球迷也不間斷地喊聲、跳舞。連續30分鐘感受到球迷熱情，也讓火腿隊啦啦隊印象深刻。



開季前LamiGirls成員苡萱與羚小鹿與球隊曾到火腿主場比賽應援，這幾天因應主題活動邀請對方來台交流，連續幾天下來，苡萱大讚火腿隊啦啦隊成員體力好又敬業，表現非常棒。羚小鹿則是說火腿隊啦啦隊舞蹈好，場邊應援也跳得超級高，展現十足活力。



對於LamiGirls盛讚，FIGHTERS GIRL成員渡邊姬琳表示，在日本每週都有3次舞蹈與體能訓練，同時也稱許LamiGirls跳舞同時也一直維持笑容，連續應援都看不出疲累，和球迷的良好互動更是讓他們驚訝不已。



球團配合主題日，更安排全場7局時一起施放藍色氣球，空中藍色氣球海相當吸睛。除場上日式應援，場外還有各式日本美食與全新主題趴造型扭蛋吸引球迷目光，讓到場的球迷朋友身心大滿足。



YOKOSO桃猿主題活動3天共吸引2萬9085名球迷到場同樂，加上週末連續兩天奪勝，更是嗨翻球迷，讓球團贏了面子也贏了裡子。（編輯：張芷瑄）1070514