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2018阿罩霧公益路跑 立院中辦邀跑友快報名

發稿時間：2018/05/14 15:51

最新更新：2018/05/14 15:51

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（中央社記者蘇龍麒台北14日電）立法院中部辦公室與霧峰區公所、農會共同主辦的「2018阿罩霧鄉村田野公益路跑」，10月21日在立法院中部辦公室園區開跑，15日起開始報名，立法院邀跑友快報名兼做公益。

立法院中部辦公室指出，這次的路跑活動為凸顯霧峰在地民眾的熱情，及結合11月份即將登場的台中世界花卉博覽會，將主題設定為「熱情阿罩霧Passionate Ataabu花跡霧峰」，讓參與者用雙腳感受霧峰區的田園之美與農作物盎然的生氣，一同享受沿途的美景以及居民熱情的應援。

立法院中部辦公室表示，2018阿罩霧鄉村田野公益路跑，以霧峰舊名「阿罩霧」為名，將路跑運動結合地區風光及農特產品，共規劃30公里超半馬挑戰組、21公里初霧半馬組、11公里勇腳健跑組以及4公里健康親子組四種賽事組別。

其中30公里超半馬挑戰組是今年度新增的組別，提升了賽事的挑戰度，在跑步的同時更加全面性的飽覽在地的好風情，賽道沿途途經知名景點，包括立法院中部辦公室園區、林家花園宮保第園區、阿罩霧公園、民生故事館、光復新村等，邀請跑友今年在花跡霧峰的主題下，認識霧峰、愛上霧峰，在霧峰留下足跡。

今年主辦單位首創與在地田媽媽議蘆餐廳合作，推出限量20組的「路跑特色風味餐」，加價購嚴選安心的在地食材，在主廚的巧手下，讓跑者們在運動過後可以一飽口福，吃得歡喜也吃得健康，與跑者共享餐桌上的美味料理。

活動現場也將設有農特產品品嚐、展售等園遊會攤位，並結合地方公益，發起「你運動，我捐款」活動，每報名一位跑者大會便捐出新台幣10元做為公益基金，捐款所得將交由霧峰區公所社會課關懷在地弱勢，讓大家享受霧峰特有農產品豐盛饗宴的同時，也能一同發揮愛心，幫助更多需要幫助的人。

立法院中部辦公室指出，為維持路線賽道品質，名額因稀少而珍貴，所以敬請把握機會，加緊報名，報名請洽伊貝特報名網：https://bao-ming.com/index-3068.htm，或來電洽詢04-22411060。（編輯：溫貴香）1070514

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