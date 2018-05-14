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郭阜林明星賽想參加雷射肩 向林哲瑄下戰帖

發稿時間：2018/05/14 16:07

最新更新：2018/05/14 16:07

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一獅隊郭阜林今天出席中職明星對抗賽售票記者會，郭阜林目前以9發全壘打暫居全壘打王，但對於全壘打大賽表示會考慮，「最想參加超級雷射肩、想跟林哲瑄尬一下」。

先前中職明星賽全壘打大賽採用計時制，今年改採出局制，郭阜林表示，打全壘打就是要挑適合揮擊的球，採用計時制需要在短時間內一直揮棒、不能選球，會考慮到身體狀況，參賽意願不高，但如果採用出局制會考慮。

郭阜林今年全壘打產量驚人，他笑說：「超乎預期」，也表示自己屬於助攻型的球員，追求確實擊球，沒有強求全壘打量，今年全壘打進度快有點驚訝，「但棒球就是這樣、很奇妙，不去想（全壘打）自然就會出現，現在還是希望可以健康、穩定出賽，能夠為球隊建功」。

中職明星賽將於7月7、8日於天母棒球場舉行，今年除了紅白對抗賽，另有5項戰技內容，分別為全壘打大賽、跑壘大賽、投準大賽、我是速球王和超級雷射肩；郭阜林透露高一時期還有當投手，當時最快球速135公里，但高一過後因為比較喜歡打擊，所以就沒有再練投了。

至於5項戰技內容，郭阜林表示，最想參加的項目是超級雷射肩，「想跟富邦悍將隊外野手林哲瑄尬一下」。（編輯：張芷瑄）1070514

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