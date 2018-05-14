亞運成棒培訓隊26人移訓 大名單7名職業球員

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中華棒球協會今召開選訓會議，選出雅加達亞運中華成棒26人海外移訓名單，名單中僅有社會隊球員；60人大名單中有7位旅外及列管球員，將派人開始蒐集旅外球員今年表現和近況。



今年選訓會議調整先前選出的亞運中華成棒隊60人大名單，加入已經徵詢過且有意願的列管球員和旅外球員，接下來會進一步徵求球團同意，當中有4名投手，捕手、內野手、外野手各1位；今天會中也選出26人海外移訓名單，名單中只有業餘社會隊球員。



2018年亞運中華成棒隊26人海外移訓名單公布，球員預計5月20日於高雄左訓報到、展開集訓，也會安排與中職二軍打練習賽，6月中會與世界大學棒球錦標賽中培隊打3場練習賽，6月底先在台灣與日職讀賣巨人隊打交流賽，接著啟程赴美國、捷克和荷蘭舉行移地訓練，最後正式24人名單將於移訓結束後公布。



亞運中華成棒隊總教練許順益表示，出國移地訓練主要是配合邀請賽，正好可以讓培訓隊選手去調整如何更快去適應各國不同投手的特色，「希望強化打者與投手的應對、增加刺激」，尤其是美國NCAA大學明星隊的強度與實力，會給台灣業餘選手一個很好的磨練。



這段期間也將同步委請中華棒協蒐集旅外選手今年的表現與近況，與國內選手做一個通盤考量，先前在亞運培訓名單中的大學隊球員，許順益表示，「目前設定1位、投手為主，主要還是要考量國際賽經驗」。



2018年印尼雅加達亞運中華成棒培訓隊26人移訓名單



投手（11人）：王政浩（合庫）、吳昇峰（合庫）、黃健隆（合庫）、唐嘉駿（合庫）、林宇祥（台北興富發）、鄭智鴻（崇越）、王宗豪（台電）、王翔鷹（台電）、蔡偉凡（台電）、許文錚（台中運動家）、李峻旗（台南市）。



捕手（3人）：黃佳瑋（合庫）、陳瑞慕（台電）、牛塏曄（新北市）。



內野手（7人）：林瀚（合庫）、林祖傑（合庫）、蕭帛庭（台電）、陳偉志（台電）、廖俊凱（台電）、林加祐（合庫）、姜建銘（崇越）。



外野手（5人）：陳孝允（合庫）、楊振裕（綺麗珊瑚）、戴如量（台電）、林家慶（台北興富發）、黃裕翔（新北市）。（編輯：張銘坤）1070514