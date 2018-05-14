詹詠然羅馬網賽首輪敗 雙打球后寶座恐不保

（中央社記者龍柏安台北14日電）現任世界雙打球后詹詠然，今天和美國女將瑪蒂克-桑茲在羅馬網球賽女雙首輪，以5比7、6比7（3）不敵俄羅斯與捷克聯軍，球后保衛情勢告急，最快下週就會從球后寶座退位。



詹詠然去年和「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）聯手，兩人單季合拍席捲9座冠軍，其中也包括羅馬網球賽，詹詠然今年搭檔換成瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands），沒想到首輪就出局，下週的積分將倒扣620分，從本週的8865分變成8245分。



目前世界排名第2的俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）與維辛尼娜（Elena Vesnina），本週積分為8635分，兩人是去年羅馬網賽女雙亞軍，今年名列大會頭號種子，兩人32強輪空直接晉級16強，只要闖進8強，積分與排名將超越詹詠然躍居世界第1。



詹詠然和瑪蒂克-桑茲的「詹茲配」，今天碰上俄羅斯名將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）與捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova），首盤前6局兩組人馬互破對手2次發球局，一度戰成3比3平，雙方一路鏖戰至第11局，「詹茲配」再被對手破發，以5比7棄守。



次盤戰況仍呈現拉鋸互咬，一路苦戰至6比6難分勝負，被逼到搶7論高下，「詹茲配」在搶7開局就陷入0比4落後，就算曾追至2比4，最後仍以3比7丟掉第2局，首輪提前出局。（編輯：李錫璋）1070514