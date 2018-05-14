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龜山捧第6座國小硬式聯賽冠軍 教頭：呼吸快停

發稿時間：2018/05/14 22:32

最新更新：2018/05/14 22:32

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（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）106學年度國小棒球聯賽（硬式組）冠軍戰上演桃園內戰，龜山國小投打發揮，以12比0、4局扣倒仁善奪冠，笑捧隊史第6座聯賽冠軍；教練干易哲直呼：「打得我呼吸快停止」。

今天比賽龜山2局抓準仁善國小投手控球出狀況，靠著4次保送先拿1分，林維恩滿壘時敲出清壘長打，拉大領先差距，王彥恩也補上二壘打、潘宇翔敲出2分砲，龜山光是第2局單局就拿下9分、奠定勝基。

除了打線有所發揮，龜山先發投手王彥恩投3局、被敲4支安打，投出1次三振、沒有失分，接手的潘詳淯第4局連飆3K守成，龜山2任投手聯手封鎖仁善打線，助隊以12比0提前拿下比賽勝利、收下冠軍獎盃。

龜山於97、99、100、103、105學年度均摘下硬式組聯賽冠軍，今天笑捧第6座聯賽冠軍；這場比賽雖然以雙位數分差扣倒對手，但賽後教練干易哲卻笑說：「打得很辛苦，仁善前1場的打擊火力很好，我們有把主力投手留在今天面對這場比賽，先發投手王彥恩的球速跟角度都不錯，潘詳淯的球速也有壓制力」，不然如果讓對方有攻勢的話，雖時有可能會被扭轉戰局。

干易哲對打線的火力支援也相當滿意，他點出第2局1人出局的時候，林維恩在滿壘時清壘安打很關鍵，「提升了球隊的氣勢，他這幾天都打得不錯，之前的比賽也有單場4支4的表現」。

龜山今年不僅拿下LLB世界少棒錦標賽中華代表權，坐擁6座冠軍為硬式組聯賽最多的記錄，干易哲坦言球員壓力蠻大的，前幾場都綁手綁腳的，球隊6月底即將到南韓打LLB亞太區比賽，這個比賽的張力對球員們有很大的幫助。（編輯：劉政權）1070514

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