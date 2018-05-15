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亞運代表團6月1日總集訓 全力衝刺拚佳績

發稿時間：2018/05/15 11:01

最新更新：2018/05/15 11:01

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（中央社記者龍柏安高雄15日電）高雄國家運動訓練中心將於6月1日展開總集訓，今天起一連3天開放媒體採訪，國訓中心執行長李文彬表示，還會適度開放訓練中心，讓民眾有機會在模擬賽為國手加油。

2018雅加達亞運將於8月18日開幕，國家訓練中心將於6月1日展開總集訓，今年亞運中華代表團預計組成超過600人、是史上最大代表團。李文彬直言，選手進入總集訓後就會盡量避免外界打擾，希望在亞運最後倒數階段全力衝刺，全力爭取佳績。

李文彬坦言，他到中心差不多一個多月，對中心的感覺就像一個家，所以他最大的目標就是要把選手照顧好，「這邊叫國家訓練中心，所以我們最大的任務，就是要照顧好選手生活，給他們好的生活環境，讓他們有最好的表現。」

之前，國家舉重隊教練林敬能曾在臉書上抨擊國訓伙食太差，李文彬說，他來到中心後多次強調，「選手每天都在辛苦訓練，吃飯對他們來說是一個很大享受，所以讓他們吃得好是我們的目標。」

除了讓選手、教練吃得好，李文彬也希望適度開放訓練中心，讓民眾有機會和這些國手接觸，「選手在訓練完後，我們會舉辦類似模擬賽的活動，讓一些民眾來看他們比賽，除能讓運動員習慣有民眾吶喊的比賽情境，另一方面也能讓民眾更認識這些運動員。」（編輯：吳佳穎/方沛清）1070515

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